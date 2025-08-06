A Magliano in Toscana la mostra di Valeria Mariotti

Con Cuore cosmico, personale dell’artista Valeria Mariotti, si apre il terzo e ultimo capitolo espositivo della prima edizione di Magliano Contemporanea, la rassegna dedicata al dialogo tra arte contemporanea e territorio ideata e curata da Maria Grazia Londrino.

Magliano in Toscana: La mostra, allestita nel centro storico di Magliano in Toscana dal 10 al 24 agosto 2025, propone undici tele come tappe di un percorso immersivo tra spirito, materia e luce, in un paesaggio pittorico che fonde gesto informale, natura cosmica e vibrazione interiore.

"Con la mostra Cuore cosmico – dichiara Maria Grazia Londrino - Valeria Mariotti restituisce allo spettatore un viaggio nel profondo dell’anima e nello spazio infinito della creazione. La sua pittura, silenziosa e necessaria, è una mappa spirituale e una vibrazione cosmica. In un tempo frenetico, lei ci invita a sostare, a contemplare, a respirare."

È con grande piacere che il Comune di Magliano in Toscana accoglie questo terzo appuntamento della rassegna Magliano Contemporanea – continua Alessia Rossi, delegata alla cultura del Comune di Magliano in Toscana – un’iniziativa ormai diventata un punto di riferimento per il dialogo tra arte contemporanea e territorio, nata con l’intento di valorizzare la nostra identità attraverso il linguaggio universale dell’arte, e che trova anche in questa nuova esposizione un’eco profonda e sincera.

La pittura di Valeria Mariotti è un invito alla contemplazione, un’esplorazione visiva e spirituale che scopre nel paesaggio maremmano un luogo naturale d’accoglienza. L’opera madre della mostra, da cui il progetto prende il titolo, Cuore cosmico, incarna la poetica dell’artista: un cuore non solo umano, ma universale, centro di energia e pulsazione originaria, in risonanza con il cosmo. In ogni tela, la forma è evocata più che descritta; il colore non è decorazione, ma sostanza viva e vibrante. La materia pittorica si trasforma in campo energetico, attraversato da tensioni e silenzi. Mariotti non racconta, ma rivela. Le sue opere sono soglie tra visibile e invisibile, apparizioni che interrogano l’essere e la sua connessione con il mistero della creazione.

La sua biografia artistica parla di una coerenza visionaria e poetica rara. Nata a Cortona, con radici a Tivoli, Valeria Mariotti ha esposto in prestigiose sedi in Italia e nel mondo: Roma, Berlino, Pechino, Montecarlo, Miami, solo per citarne alcune. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Telematico alla Prima Biennale Romana, ed è stata selezionata più volte da Vittorio Sgarbi. I suoi lavori sono stati accolti da critici autorevoli come Francesco Gallo Mazzeo, Paolo Levi, Carlo Franza, e il suo nome figura in importanti pubblicazioni come il CAM 50 e il Catalogo Data.

La sua opera è radicata in un astrattismo lirico che esplora la dimensione spirituale del colore e della materia. La sua è una pittura di ascolto e silenzio, una pratica meditativa in cui l’arte diventa atto d’amore e presenza viva, capace di mettere in connessione anima e universo.

La mostra Cuore cosmico rappresenta anche un momento di riflessione sul futuro della rassegna Magliano Contemporanea, che si concluderà il 6 settembre 2025 con la prima edizione del Premio Tavano-Amodeo, un riconoscimento nato per omaggiare due figure chiave dell’arte italiana, Savina Tavano e Manlio Amodeo, che scelsero Magliano come luogo di vita e di creazione per oltre quarant’anni. Il Premio, ideato da Maria Grazia Londrino e promosso da Dialogues, raccontare l’arte, sarà assegnato a un artista contemporaneo selezionato attraverso un contest nazionale. La serata finale, che si svolgerà a Magliano, vedrà la consegna del premio al vincitore da parte della pittrice Savina Tavano, alla presenza dei vertici istituzionali del Comune, del giurato di eccezione professor Claudio Strinati e di Luca Verdone, regista e intellettuale di spicco del panorama culturale italiano.

Cuore cosmico invita dunque a un’esperienza profonda e poetica, che unisce arte e territorio, pittura e spiritualità. Un nuovo tassello di un progetto che guarda al futuro con radici forti, consapevole che è proprio nella relazione tra creatività e luogo che l’arte può ritrovare senso, valore e risonanza.





Cuore Cosmico

Personale di Valeria Mariotti

Spazio Espositivo di Magliano in Toscana

Via Giuseppe Garibaldi 8, Magliano in Toscana (GR)

Dal 10 al 24 agosto 2025

Orari di apertura: mercoledì-domenica 16:00 – 19:30 e 20:30 – 23:30

Ingresso libero

Infoline: +39 348 495 6182