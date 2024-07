A Magliano in Toscana arrivano gli “stalli rosa”: si può già presentare domanda

I posteggi, riservati alle donne in gravidanza e alle famiglie con figli fino a due anni di età, saranno attivi da settembre. Ecco come richiedere il contrassegno



Magliano in Toscana: Dal mese di settembre, saranno attivi a Magliano in Toscana, gli stalli rosa, dei posti auto riservati a donne in gravidanza e genitori con figli fino ai due anni di età, residenti nel comune.

Ed è già possibile presentare domanda per ottenere il “permesso rosa”, che permetterà di usufruire del servizio: “Abbiamo deciso di istituire dei posteggi dedicati ai genitori con figli piccoli – spiega la consigliera Alessia Rossi – in punti strategici dei nostri borghi, per venire incontro ai loro bisogni di mobilità. Un piccolo, ma concreto, aiuto, anche in considerazione del fatto che abbiamo deciso di posizionare gli stalli rosa nei pressi di luoghi molto frequentati come il distretto sociosanitario”. Gli stalli rosa, infatti, si trovano in via XXIV Maggio e in via del Madonnino a Magliano in Toscana e in piazza Cappellini a Montiano.

I “permessi rosa”, contrassegni da esporre sulle auto per usufruire della sosta gratuita negli stalli rosa, per un massimo di due ore, saranno rilasciati dal Comando di Polizia municipale di Magliano in Toscana, a partire da lunedì 2 settembre. Possono presentare domanda, attraverso il modello reperibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it e secondo le modalità indicate, donne in gravidanza e genitori con figli di età non superiore ai due anni, residenti nel comune di Magliano in Toscana.

Per informazioni: 0564 592556 – 0564 593442