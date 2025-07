A Luci nel Parco il Laboratorio di Gioielli Inclusivo con Myra Lab

Grosseto: Scopri una bellezza che nasce dalle mani e dal cuore con Myralab, un'iniziativa unica che unisce creatività, artigianato e inclusione. Esiste una bellezza che non passa dagli occhi, ma dalle mani. Una bellezza che si può creare e apprezzare anche con il tatto. Questa bellezza potrà essere creata martedì 8 luglio dalle 16.30, presso Luci nel Parco (Loc. Enaoli - Rispescia). Sarà possibile partecipare gratuitamente a un laboratorio sensoriale di creazione di gioielli, aperto a tutti, pensato per riscoprire il valore della manualità e promuovere un'esperienza pienamente accessibile.

Myra è il brand di gioielli innovativo che si impegna per l'inserimento lavorativo di persone cieche e ipovedenti nel mondo del jewelry design. Per raggiungere questo obiettivo, il processo creativo tradizionale è stato reinventato, non partendo più dal disegno, ma dalla modellazione di una pasta malleabile. Questa metodologia rende l'esperienza non solo inclusiva, ma anche intuitiva e gratificante per chiunque, senza richiedere alcuna competenza artistica pregressa.

Al termine del laboratorio, ogni partecipante potrà portare a casa la collana creata con le proprie mani, un ricordo unico di un'esperienza significativa.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Includi Estate" ed è realizzata con il prezioso contributo del Comune di Grosseto - Assessorato alle Politiche Sociali (Avviso 1/2025). Informazioni e Prenotazioni: I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Contattare il numero: 388 3955899