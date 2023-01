A lezione con Cna Grosseto

Ecco i corsi in partenza nei mesi di gennaio e febbraio, promossi da Cna Servizi per rispondere ai bisogni delle imprese artigiane. Si parte il 25 gennaio, iscrizioni aperte



Grosseto: Riprendono, con il nuovo anno, gli appuntamenti con la formazione promossi da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Una serie di appuntamenti pensati per rispondere alle esigenze delle imprese e degli artigiani, in diversi ambiti: dal corso obbligatorio di primo soccorso aziendale al corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal corso per l’emergenza incendio, alla formazione per l’uso del carrello con elevatore frontale, la gru su autocarro e altri mezzi utili per lo svolgimento quotidiano dell’attività.

Nel dettaglio, si parte il 25 gennaio con il corso per la sicurezza del lavoratori (ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 81/2008), che prevede sei ore di approfondimenti sui temi . Il 27 gennaio, invece, è in programma il corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso aziendale, la cui durata oraria varia in base alla tipologia di impresa.

Il 3 febbraio, invece, parte il corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (Rspp, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 81/2008), con una formazione articolata su due appuntamenti, mentre il 20 febbraio è in partenza il corso di formazione per addetti all’emergenza incendio che prevede un impegno variabile in base alla tipologia di impresa.

Sempre nel mese di febbraio prenderanno il via i corsi per la guida di alcuni macchinari specifici, come il percorso formativo per ottenere l’abilitazione all’uso del carrello con elevatore frontale o rinnovare la qualifica, che prenderà il via martedì 21 febbraio e il corso di abilitazione all’uso della gru su autocarro, il cui inizio è previsto per martedì 28 febbraio. Si tratta di corsi tenuti da formatori specializzati che, in alcuni casi, prevedono anche il superamento di prove tecnico-pratiche.

Per maggiori dettagli è possibile visita il sito www.cnagrosseto.it nella sezione “Formazione” o scrivere a formazione@cna-gr.it