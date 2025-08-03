A La Terrazza una serata sotto le stelle con Simon & the Stars e Luca Bianchini

Lunedì 4 agosto sarà ospite de La Terrazza di San Casciano dei Bagni Simon & the Stars, uno degli astrologi più amati e seguiti in Italia. A dialogare con lui lo scrittore Luca Bianchini.

Siena: Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, la rassegna estiva de La Terrazza prosegue con una serata unica e suggestiva, che ci farà letteralmente guardare il cielo con occhi nuovi.

Lunedì 4 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Matteotti, sarà protagonista Simon & the Stars, uno degli astrologi più amati e seguiti in Italia, per un incontro speciale che mescola astrologia, letteratura e riflessioni sul presente.

Con il suo stile empatico e coinvolgente, Simon ci accompagnerà tra i transiti astrologici del momento, esplorando i segni zodiacali e le tendenze cosmiche che ci aspettano nei prossimi mesi. A dialogare con lui sarà Luca Bianchini, scrittore di successo e voce tra le più amate della narrativa italiana contemporanea.

Un confronto brillante, ironico e profondo tra due universi che, apparentemente lontani, si intrecciano per regalarci nuove chiavi di lettura sul nostro tempo. Sarà un’occasione per lasciarsi ispirare dai simboli del cielo, dalle storie degli astri e da quelle, altrettanto luminose, della vita quotidiana.

Un evento sotto le stelle, nel cuore di San Casciano dei Bagni, dove la magia dell’estate incontra la bellezza del pensiero e del racconto.

Ingresso libero.



