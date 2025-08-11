A La Ciottolona, il miglior Giovane cuoco dell'Anno Duccio Frullani firma un menù speciale per il pranzo di Ferragosto

Selezionato tra le migliori Osterie d’Italia 2023, 2024 e 2025 dalla guida Slow Food, il ristorante di Duccio Frullani, premio miglior Giovane cuoco dell'Anno Vittorio Fusari, è ormai punto di riferimento e meta per locali e turisti d'ogni provenienza

Montieri: La Ciottolona è nel pieno dell'attività estiva: aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sia a pranzo che a cena, il ristorante è l'anima, anche in questa stagione, del piccolo borgo minerario di Boccheggiano, di cui rappresenta uno dei principali poli attrattivi.

Ed è proprio per Ferragosto che lo chef Duccio Frullani, premio miglior Giovane cuoco dell'Anno Vittorio Fusari, organizza un pranzo speciale, con l'obiettivo di offrire agli ospiti un'esperienza enogastronomica unica, in un luogo da riscoprire, lontano dal marasma delle spiagge e immerso nella quiete di un paesaggio toscano davvero caratteristico.

Grazie a prodotti stagionali, ingredienti di qualità e sapori freschi, il menù di Ferragosto de La Ciottolona riesce a portare il mare fino a Boccheggiano già a partire dall'antipasto: Carpaccio di ricciola, frutto della passione, panna acida al pepe rosa, insalata di sedano. Segue il primo, una ricetta della tradizione italiana rivisitata da Frullani, i Cappelletti alla Norma. La seconda portata Tonno in porchetta, fagioli zolfini Presidio Slow Food, cipolle in agrodolce e il dessert Lemon tart chiudono con assaggi netti, intensi e puliti il viaggio nel gusto ideato dallo chef.