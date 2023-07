A Jazz & Wine in Montalcino riflettori accesi su The Manhattan Transfer

Montalcino: Una band leggendaria arriva a Jazz & Wine in Montalcino e rende omaggio a una carriera strepitosa, lunga più di 10 lustri e costellata da ben 10 Grammy Awards: domani, venerdì 21 luglio, nella Fortezza Mediovale si accendono i riflettori per The Manhattan Transfer che fanno tappa in terra di Siena con il loro imperdibile 50th anniversary and final world tour.



Inserita nella Vocal Group Hall of Fame, la formazione che vede Cheryl Bentyne (voce), Alan Paul (voce), Janis Siegel (voce), Trist Curless (voce) e Yaron Gershovsky (piano e direzione) è una vera e propria pietra miliare nella storia della musica jazz e pop e porta a Montalcino le sue sonorità uniche per uno spettacolo trascinante.

Le loro performance estremamente dinamiche, ricche di energia, gioia, creatività, hanno contribuito alla creazione di uno stile, assolutamente unico e inconfondibile, che ha consacrato la band nel pantheon della musica.

Con la loro ultima uscita FIFTY (Concord/Craft Recordings), il gruppo si è guadagnato un'altra nomination ai Grammy: in questo lavoro la musica celebra le numerose transizioni dei Manhattan Transfer esaltando la loro musicalità e versatilità che li rende capaci di trattare i brani pop come brani jazz e i brani jazz come quelli pop.





Nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino la rassegna Jazz & Wine in Montalcino prosegue poi sabato 22 luglio, con il “Summer Tour 2023” di Tiromancino con un viaggio nella forza delle canzoni che hanno reso celebre la band e rivelato la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione.

La 26ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiude domenica 23 luglio con un concerto straordinario che vede protagonista l’eleganza senza tempo di Noa.

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21:45.