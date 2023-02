A Grosseto un 14 febbraio molto speciale firmato Federpreziosi

Cene a lume di candela nei tanti ristoranti Fipe-Confcommercio. Brindisi di san valentino alla sala Eden. Estrazione di un soggiorno per due persone ‘Boscolo gift’



Grosseto: Sarà un San Valentino molto speciale, il prossimo, per tutti gli innamorati di Grosseto e provincia. Per ricordare come in città esista un forte radicamento dell’arte orafa (proprio in questi giorni si sta preparando un nuovo corso di formazione professionale per i maestri dell’oro) Federpreziosi Confcommercio ha pensato a una iniziativa che tenesse insieme i tanti volti della “passione”, sentimento più intimo della giornata del 14 febbraio. La passione con la quale i maestri orafi creano gioielli unici al mondo per fissare eternamente nel tempo l’importanza dei momenti essenziali della vita; la passione dei tanti commercianti che questi preziosi li propongono al pubblico; la passione che anima il desiderio e fa sbocciare l’amore tra due persone.

“Cuore e gioielli, dunque, non possono che andare di pari passo” commenta Alessandra Merli, presidente di Federpreziosi Confcommercio Grosseto la quale richiama l’attenzione anche sui piccolissimi oggetti realizzati con un metallo così prezioso come l’oro. “Anche un piccolo oggetto in oro è in grado di resistere nel tempo senza mutare le sue caratteristiche fisiche – spiega la presidente di Federpreziosi Confcommercio Grosseto – Per questa ragione legare i momenti più importanti della propria vita a un presente del genere, anche piccolo, significa fissarlo per sempre nella memoria e nel cuore”.





Confcommercio Grosseto vuole accendere ancora più riflettori sul mondo dell’oreficeria e della gioielleria a Grosseto per valorizzare questo mondo e farlo tornare a essere uno dei motori economici della città come è stato in un recente passato.

Cuore e gioielli, quindi, ma anche poesia. Perché San Valentino è la cornice ideale entro la quale il romanticismo può esprimersi nelle sue molteplici tinte. Un viaggio romantico, una notte da sogno in una delle tante città italiane che hanno ispirato tanti poeti della letteratura italiana non è forse una bella occasione per confermarsi eterno amore, magari con la classica promessa di matrimonio? Ecco: Federpreziosi Confcommercio Grosseto ha messo insieme tutti questi elementi senza dimenticare l’aspetto più conviviale della festa degli innamorati: cene romantiche a lume di candela (o comunque con un’atmosfera valentiniana) nei tanti ristoranti di Grosseto e degli altri 27 comuni della provincia e poi il brindisi di San Valentino – con sorpresa – alla Sala Eden del capoluogo. La cena romantica, in un’atmosfera accogliente e curata, è ormai diventata un must in occasione della ricorrenza del 14 febbraio, e i ristoranti Fipe-Confcommercio di Grosseto nel corso degli anni hanno sviluppato una straordinaria capacità nel porre la giusta attenzione anche ai minimi dettagli.

“San Valentino, a Grosseto ogni amore si fa prezioso” è il titolo dell’iniziativa di Federpreziosi Confcommercio Grosseto, in collaborazione con Infinito Viaggi e Sala Eden, che prenderà il via già da domani e avrà il suo momento clou , ovviamente, la sera del 14 febbraio.

“Regalare anche un piccolo oggetto in oro o in un altro metallo prezioso per la festa San Valentino è una emozione unica tanto per chi lo acquista quanto per chi lo riceve – afferma Alessandra Merli, presidente di Federpreziosi Confcommercio Grosseto – Vogliamo dunque incoraggiare gli innamorati a vivere questa esperienza e allora abbiamo pensato che chi deciderà di regalare un prezioso al proprio compagno o campagna, fidanzato o fidanzata, marito o moglie acquistando il presente in una delle gioiellerie/oreficerie/orologerie associate a Federpreziosi Grosseto riceverà un coupon con il quale parteciperà all’estrazione di un soggiorno Boscolo per due persone gentilmente offerto dall’agenzia Infinito Viaggi, storico associato Confcommercio”.

“La collaborazione di Infinito viaggi in questa iniziativa come in altre precedenti – sottolinea Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – mette in evidenza in maniera pratica e concreta lo spirito associativo di Confcommercio che quest’anno è valorizzato anche dalla nostra nuova campagna soci: ‘Insieme superiamo i momenti più difficili e raggiungiamo i traguardi più importanti’. Il 14 febbraio – aggiunge il direttore di Confcommercio, Gabriella Orlando – tutto comincerà con una cena romantica in uno dei tanti ristoranti della città e della provincia che sicuramente sapranno creare la giusta atmosfera per rendere unica e irripetibile l’occasione. Coloro che a partire già da oggi e fino alla mattina del 14 febbraio faranno acquisti ‘valentiniani’ nelle gioiellerie associate Federpreziosi riceveranno un coupon che mette a disposizione una consumazione gratuita fruibile alla Sala Eden già dalle 18 del pomeriggio. Dopodiché, siccome all’iniziativa aderiscono anche alcune gioiellerie di fuori città (si veda elenco) l’appuntamento per l’estrazione del Box Boscolo Experience è fissato alle 23 del 14 febbraio in quel momento che abbiamo chiamato ‘Brindisi di San Valentino’. Chi non avesse utilizzato il coupon della consumazione nelle ore precedenti, potrà farlo proprio durante l’assegnazione del soggiorno in una atmosfera particolarmente ‘calda’ e allo stesso tempo divertente allietata da musica di sottofondo curata da Sala Eden”.





Questo l’elenco delle gioiellerie/oreficerie/orologerie aderenti all’iniziativa: