A Grosseto torna “A spasso nel Medioevo...sulle orme del Grifone”

Grosseto: Tutto pronto per la seconda edizione di “A spasso nel Medioevo…sulle orme del Grifone”, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il CCN, la UISP Comitato di Grosseto, la Pro Loco e i poli culturali cittadini con i musei. L’appuntamento è per il 16 e 17 settembre nel centro storico, all’interno delle mura medicee. Per due giorni la città viaggerà indietro nel tempo con sfilate in costume ed eventi a tema. L’Atelier Creavi e la Scuola di formazione Aforisma si occuperanno dei costumi e delle acconciature dei figuranti della compagnia grossetana.



La manifestazione si pone come obiettivo quello di unire le attività delle varie compagnie storiche della provincia con la città capoluogo che, in questo caso, si fa portavoce di tutte le realtà per esaltarne le peculiarità. Il Comune di Grosseto si è impegnato a costituire il primo gruppo storico cittadino, composto oggi da 16 figuranti. All’iniziativa si affincano altre attività collaterali, come laboratori a tema per bambini a cura della Cooperativa Tesauro, la passeggiata storico-sportiva della UISP, le presentazioni di libri e le visite guidate a cura del Centro Commerciale Naturale e della Cooperativa Le Orme.

Grazie alla partecipazione di aziende che operano per la salvaguardia e la tutela del patrimonio agroalimentare ed enologico ‘a chilometro 0’, si andranno poi valorizzare i prodotti enogastronomici della zona con i ristoranti del centro storico che prepareranno per l’occasione i menu tipici del territorio.

“Dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo ritenuto opportuno riproporre questa iniziativa così particolare – commentano il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’Assessore alle Tradizioni Popolari Bruno Ceccherini e l’Assessore alla Cultura Luca Agresti – Quelle di questo fine settimana saranno due giornate straordinarie all’insegna delle tradizioni, che attireranno nel centro storico moltissime persone, favorendo, allo stesso tempo, le attività produttive. Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno e che renderanno possibile questa nuova edizione.”

Programma:

16 settembre

• ore 10.00 -13.00 e 16.00-20.00 libreria Mondadori, corso Carducci, presentazione del volume “Forlena” a cura dell’autrice Paola Fabiani

• ore 16.00 – 19.00 Comix café, piazza San Michele, presentazione gratuita del gioco da tavolo “Dixit”

• ore 17.00 in piazza Baccarini “A spasso nel Medioevo…giocando con principesse e cavalieri”, laboratorio gratuito creativo didattico per bambini a cura della coop. Tesauro

• ore 17.00 Madamadorè, via dell’Unione, lettura gratuita a tema storico e laboratorio creativo per costruire spade e scudi

• ore 18.00 Farm holidays, piazza Gioberti, visite guidate nel centro cittadino in collaborazione con la coop Le Orme (costo 13 euro a persona)

• ore 21.00 al Cassero senese partenza della sfilata storica con gruppi di figuranti, sbandieratori e tamburini

17 settembre

• ore 10.30 da piazza Duomo “Camminata di Bino degli Abati del Malia”, passeggiata sportiva di 6 km aperta a tutti in ricordo dell’assedio di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro (iscrizione 5 euro il giorno stesso dalle 9:30 alle 10:15 in piazza Duomo oppure dal 9 al 16 settembre al negozio Running 42 in via Sauro 106)

• ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30 libreria Mondadori, corso Carducci, presentazione della trilogia storica “I Grifoni della Maremma” a cura dell’autore Alessandro Spalletta

• ore 16.00 in piazza Baccarini “A spasso nel Medioevo…giocando con principesse e cavalieri”, laboratorio gratuito creativo didattico per bambini a cura della coop Tesauro

• ore 16.00 – 19.00 Comix café, piazza San Michele, presentazione gratuita del gioco da tavolo “Dixit”

• ore 18.30 al Cassero senese partenza della sfilata storica con gruppi di figuranti, sbandieratori e tamburini

• ore 21.00 Farm holidays, piazza Gioberti, visite guidate nel centro cittadino in collaborazione con la coop Le Orme (costo 13 euro a persona)

Musei, orari e aperture straordinarie con ingresso gratuito:

MAAM, Polo culturale Clarisse e Museo di Storia naturale il 16 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23 e il 17 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook A spasso nel Medioevo Grosseto | Grosseto | Facebook oppure il sito A spasso nel Medioevo Grosseto – Sulle orme del Grifone