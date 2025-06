A Grosseto si promuove l'economia circolare tra i cittadini-consumatori del futuro

Tutte le buone pratiche per vivere all'insegna della sostenibilitànL'iniziativa di Confconsumatori con gli studenti, le autorità e gli esperti. Il presidente Festelli: «Vogliamo coinvolgere i più giovani, il loro ruolo è cruciale»

Grosseto: Una giornata per parlare di economia circolare con i consumatori del futuro. Anzi, del presente. Confconsumatori ha portato a Grosseto il progetto Less (Imparare strategie di economia circolare sostenibile), finanziato dalla direzione generale Terzo settore e responsabilità sociale imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. All'iniziativa – nella sede Pro Loco di piazza del Popolo – hanno partecipato gli studenti dell' Istituto “Fossombroni” (con tre classi terze) e dell' Istituto “Manetti-Porciatti” (una classe terza e una classe quinta) e sono intervenuti Marco Festelli (presidente nazionale di Confconsumatori), Morena Bigiarini (Pro Loco), Bruno Ceccherini (vicesindaco di Grosseto), Fabrizio Rossi (assessore all'Urbanistica del Comune di Grosseto), Erika Vanelli (assessore all'Ambiente del Comune di Grosseto), Giordano Giorgi (responsabile Ispra, Centro nazionale coste) e Francesca Galloni (vicepresidente vicaria di Confconsumatori Toscana).





«I più giovani sono già consumatori a pieno titolo, perché compiono consapevolmente tutti i giorni atti di consumo e acquisto di beni – ha dichiarato Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – e il loro ruolo è destinato a diventare cruciale nel nostro futuro, per questo è importante coinvolgerli parlando di economia circolare, crescita e sostenibilità ambientale, economica e consumistica. Ringraziamo il Comune di Grosseto che ha sostenuto questa iniziativa e la Pro Loco che ci ospita. Vogliamo parlare di cose semplici e concrete, vicine alla nostra quotidianità: è importante farle conoscere per evitare quanto possibili comportamenti scorretti. L'economia circolare dev'essere vicina alle persone, palpabile e tracciabile».

«L'economia circolare – ha dichiarato Fabrizio Rossi – è sicuramente un progetto centrale e attuale dell'agenda politica non solo dell'Amministrazione comunale ma anche del Governo nazionale. Grosseto sta facendo sforzi importanti all'insegna dell'innovazione, della partecipazione, della responsabilità e dello sviluppo sostenibile. Per questo la partecipazione dei ragazzi a questa iniziativa non è solo simbolica ma rappresenta la speranza e l'investimento per il futuro: è importante proporre modelli ispirati al riuso, alla rigenerazione, alla sostenibilità. Ricordo che la pianificazione urbanistica di Grosseto non ha mai consumato suolo: per noi maremmani è una vocazione e l'abbiamo sempre messa in pratica con un'alleanza istituzioni tra e cittadini, secondo un modello dinamico, concordato e partecipazione. Il progetto Less è un esempio perfetto di questa strategia».

«L'educazione ambientale non è solo un progetto da realizzare ma un modo con cui guardare il mondo, capirne le sfide e decidere da che parte stare – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli – e per questo è fondamentale che ognuno di noi abbia gli strumenti per comprendere e agire. Che cosa fa l'ufficio Ambiente ogni giorno? Innanzitutto la raccolta differenziata: siamo partiti dal 36% del 2018 e ora siamo quasi al 70%. Differenziare bene è importante per poi rivendere al meglio gli scarti, rimettendo così nel ciclo produttivo le materie prime seconde, anziché buttare tutto in discarica. Seguiamo i principi cardine dell'economia circolare, la regola delle 4 “erre”: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero. Ad esempio, con dieci flaconi di plastica si ricrea una sedia. Inoltre abbiamo un progetto, “River Cleaner”, che prevede l'installazione di un macchinario nella foce del Canale San Rocco, a Marina di Grosseto, che consente di intercettare tutti i detriti in arrivo dai fiumi che si immettono in mare. E poi abbiamo il progetto Eco-attivi, per premiare i cittadini virtuosi, gli eco-compattatori, gli ispettori ed educatori ambientali, le attività didattiche educative nelle scuole, la pulizia nelle spiagge. Insomma, da ogni azione ciascuno di noi può fare un po' di storia in più».

Giordano Giorgi di Ispra ha affrontato in particolare il tema della plastica: «Produrre – ha premesso – significa consumare risorse primarie. La produzione della plastica comporta il consumo di una piccola quantità di petrolio, ma il problema in questo caso è un altro: le conseguenze provocano dalle microplastiche che finiscono nei pesci che anche noi mangiamo, con il rischio di insorgenza di patologie metaboliche per la presenza di batteri. Ecco perché queste microplastiche vanno recuperare e non lasciare in mare».

Francesca Galloni, vicepresidente di Confconsumatori Toscana, ha ricordato che Confconsumatori partecipa al progetto Less con l'attività di sette sportelli dell'associazione in tutta Italia: la sede di Grosseto si occupa in particolare di informare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti di plastica e sul contrasto all'inquinamento.

Nella prima foto, da sinistra: Francesca Galloni, Morena Bigiarini, Goordano Giorgi, Marco Festelli, Erika Vanelli, Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini.