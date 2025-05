A Grosseto si celebra la pace con RUN4UNITY: sport, musica e laboratori per tutta la famiglia

Grosseto: La Parrocchia dell’Immacolata di Roselle partecipa alla Run4Unity, una manifestazione internazionale dedicata alla pace e all'armonia sociale tra tutti i popoli.

L’appuntamento è per domenica 25 maggio 2025, dalle 15.30 alle 18.30, negli spazi della parrocchia di Roselle. L’iniziativa è promossa a livello locale dalla comunità del Movimento dei Focolari, con il coinvolgimento attivo di tutta la comunità parrocchiale, ed è parte della rete mondiale dei Teens for Unity, che nel 2025 celebra 20 anni di Run4Unity nel mondo. Run4Unity è una “corsa per la pace e l’unità” che promuove dialogo, inclusione e fraternità attraverso sport, arte, riflessione e impegno comunitario. Un pomeriggio per tutte le età, all’insegna della fraternità Il programma è pensato per tutta la famiglia, e prevede:

Giochi multisport con il Dado Sport4Peace, in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane; laboratori creativi e artistici per i bambini, una merenda interculturale, un momento di riflessione collettiva sulla pace, un laboratorio musicale a cura di Davide Braglia (Rockland)

“Useremo oggetti destinati alla spazzatura per trasformarli in strumenti musicali,” racconta Davide Braglia della Rockland, partner dell’iniziativa. “È un gesto semplice ma potente: uniamo arte, riflessione ambientale e spirito comunitario. Ogni partecipante porterà un oggetto da riutilizzare e insieme creeremo una performance corale, simbolo di speranza, inclusione e armonia.”

Una comunità che crede nella pace La manifestazione si inserisce nel cammino verso il Giubileo del 2025, dedicato alla speranza, e vede protagonista una parrocchia giubilare che è già segno di pace e dialogo possibile, grazie alla presenza di persone di diverse culture e religioni che collaborano nelle attività quotidiane.

“Parlare e agire per la pace è oggi più che mai necessario”, afferma don Pier Mosetti, parroco di Roselle. “La nostra comunità è ricca di volti, lingue e storie diverse. Ci è piaciuta molto questa proposta e siamo felici di viverla qui come segno di speranza per il nostro territorio.”

Lo sport unisce: iscriviti ai giochi “Lo sport ha il potere unico di unire le persone, indipendentemente dalle differenze culturali, sociali o ideologiche. Praticandolo, promuoviamo fratellanza, integrazione e valori come rispetto e cooperazione, diventando agenti di pace attraverso il gioco.” Sono le parole di Matteo di Marzo della presidente del Comitato Regionale Toscana Polisportive Giovanili Salesiane che darà il suo valido contributo all’organizzazione dei giochi in squadra.

IL PROGRAMMA

15.30 Accoglienza e iscrizioni

15.45 Inizio con presentazione giornata e divisione in squadre

16.00 Giochi multisport con il Dado Sport4Peace (incollaborazione con PSG) + Laboratorio artistico per ipiù piccoli

16.45 Merenda interculturale

17.00 Laboratorio artistico musicale a cura di DavideBraglia - Rockland

17.45 Time-out: riflessione sulla Pace

18.15 Chiusura manifestazione con donazione gadget e appuntamento al Grest

Il programma è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare ai giochi a squadre (bambini dai 6 ai 12 anni), i genitori sono invitati a iscrivere i propri figli compilando il modulo online al seguente link: https://docs.google.com