A Grosseto riconoscimento europeo ‘European Green Pioneer of Smart Tourism’ 2024

Firenze: Un riconoscimento che rende merito alla città per il lavoro fatto in tutti questi anni. Anche l’assessore ad economia e turismo Leonardo Marras si unisce al coro di soddisfazione per l’assegnazione a Grosseto del riconoscimento della Commissione europea ‘Green Pioneer of Smart Tourism’ 2024, che premia i risultati ottenuti dalle città europee nel turismo intelligente e sostenibile.



“Faccio al Comune di Grosseto le mie congratulazioni per l'assegnazione di questo importante riconoscimento – ha detto Marras -. La Maremma in generale sta portando avanti ormai da molto tempo politiche improntate alla sostenibilità in tutti i settori. Sul versante turistico questo sta accadendo in tutti gli Ambiti con un impegno che ci vede coinvolti e che sta dando risultati. Continueremo a stimolare tutti i Comuni toscani ad operare su questa strada, per assecondare la predisposizione naturale di una regione verso questa modalità di fruizione da parte dei viaggiatori”.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, vuol riconoscere e premiare le destinazioni più piccole, capaci di attuare strategie di successo per incrementare il turismo sostenibile. Lo ‘European Green Pioneer of Smart Tourism’ succede al concorso ‘European Destinations of Excellence’ (EDEN). Grosseto ha battuto la concorrenza di Grevena (Grecia), il Geoparco mondiale Unesco Karawanken-Karavanke (tra Austria e Slovenia) e Valongo (Portogallo).