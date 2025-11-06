A Grosseto nasce “largo Savoia cavalleria”. Previsto anche un monumento

Grosseto: È stato presentato questa mattina il progetto che prevede l'intitolazione dell'area attigua alla rotatoria che va da via Serenissima a via Senese, davanti al Misericordia, in “largo Savoia cavalleria”. Lì sarà anche depositato un monumento dedicato al Reggimento che il 7 ottobre scorso ha compiuto il trentennale della sua presenza a Grosseto. L'opera sarà donata dall'Aps Savoia cavalleria guidata dal presidente Cosimo Lariccia e sarà inaugurata i primi di dicembre.

“Siamo – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - grati al presidente Lariccia per questo grande regalo che viene fatto alla cittadinanza. Il 7 ottobre del 1995 Grosseto salutava l'arrivo del Reggimento Savoia, una formazione gloriosa e di primissimo livello nel panorama nazionale. Per la nostra città, poter ospitare questo gruppo d'eccellenza è stato, è e sarà sempre un vanto. Questo duplice passo, con la denominazione toponomastica e l'installazione di un'opera – conclude il sindaco - va ancora di più a rendere indissolubile e granitica l'unione tra la nostra città e il Reggimento Savoia cavalleria”.





Soddisfatto l'assessore alla Toponomastica, Fabrizio Rossi. “Fin da subito ci siamo messi a disposizione per far sì che questa bellissima idea divenisse realtà. Ringrazio l'Aps Savoia cavalleria e il Colonnello Giandomenico Di Spirito: la nostra terra ospita con fierezza i militari del Savoia cavalleria. E sarà bello avere una parte del capoluogo dedicata proprio a loro. Un doveroso ringraziamento voglio infine esprimerlo alla Soprintendenza, alla Prefettura e agli uffici comunali preposti per la cura e la celerità nel giungere al traguardo finale”.

Il direttivo dell’associazione di promozione sociale Savoia Cavalleria, venuto a conoscenza della volontà dell’Amministrazione comunale di Grosseto di intitolare il largo adiacente l’ospedale Misericordia al Reggimento Savoia cavalleria e in occasione del trentennale dell'arrivo del reparto nel capoluogo maremmano “ha ritenuto doveroso commemorare tale importante ricorrenza – sottolinea il presidente dell'Aps Savoia cavalleria Cosimo Lariccia - donando un monumento alla città che ricordi la cavalleria e i cavalieri di ogni tempo. L’idea, condivisa con il 107º Comandante di Savoia, si è tradotta nell’evocativa opera d’arte presentata quest’oggi e che presto farà parte integrante del patrimonio di Grosseto”. L'area dove nascerà largo Savoia cavalleria è stata di recente oggetto di una funzionalizzazione.

“Quella zona – precisa l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – presto vedrà la conclusione di tutte le iniziative a margine delle opere avviate negli ultimi tempi. Riusciamo così a restituire al capoluogo un'area migliorata e maggiormente accessibile. Ci fa piacere aver contribuito anche alla realizzazione di una creazione che rende omaggio al legame tra la nostra città e il Reggimento, una scelta profonda e autentica”.

Il progetto del monumento è a cura dell'architetto Alessandro Ghiringhelli. L'opera sarà realizzata dall'artista Saverio Di Spirito.