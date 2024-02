Cultura A Grosseto la cena si tinge di giallo, venerdì 9 febbraio 7 febbraio 2024

7 febbraio 2024 195

195 Stampa

Redazione

Grosseto: La cena si tinge di giallo, venerdì 9 febbraio, alle 20:00, nel ristorante Essenza, in Piazza Esperanto 7, secondo lo slogan “Scopri il detective che è in te”. L'idea è della giornalista e scrittrice maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio e presidente del Premio Europa, concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir, oltre che direttrice artistica della prima edizione del Festival Dalla parte del giallo, che il Comune di Sesto Fiorentino ha organizzato dal 10 al 17 febbraio 2024. Durante la cena a Essenza, infatti, l'investigatore Sherlock Holmes incontra casualmente la collega Miss Marple: attraverso una serie di divertenti fraintendimenti e giochi letterari e teatrali, arriveranno a parlare di un vecchio caso di omicidio. Tra una prelibatezza e l'altra della cucina biologica e naturale che è la specialità del ristorante grossetano due attori della Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), Paola Alberti e Franco De Rossi, ricostruiranno alcune ipotesi su questo “cold case”, coinvolgendo in modo simpatico i commensali per scoprire il colpevole. La Alberti, che ha curato la regia e la drammaturgia di questo evento, ha scelto Holmes come protagonista della serata perché è da poco in libreria una sua documentata ricerca proprio sulle abitudini alimentari del celebre investigatore inglese dal titolo “A colazione con Sherlock Holmes” (Oligo editore). Una serata che si annuncia decisamente originale e divertente. Info-prenotazioni tel. 0564 646014 o 324 8815989. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura A Grosseto la cena si tinge di giallo, venerdì 9 febbraio A Grosseto la cena si tinge di giallo, venerdì 9 febbraio 2024-02-07T14:45:00+01:00 247 it A Grosseto la cena si tinge di giallo, venerdì 9 febbraio, alle 20:00, nel ristorante Essenza, in Piazza Esperanto 7, secondo lo slogan “Scopri il detective che è in te”. PT1M /media/images/De-Rossi-Alberti.jpg /media/images/De-Rossi-Alberti.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 07 Feb 2024 14:45:00 GMT