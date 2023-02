A Grosseto la cena si tinge di giallo, nel ristorante Essenza, in Piazza Esperanto

Grosseto: L'idea è della giornalista e scrittrice maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio e presidente del Premio Europa, organizzato ogni anno nella storica sede del Comune di Pisa, rivolto alle donne che scrivono racconti noir.

Durante la cena a Essenza, infatti, l'investigatore Sherlock Holmes, alias Franco De Rossi, a Grosseto per effetto di una traslazione spazio-temporale dovuta al suo autore Arthur Conan Doyle, incontra casualmente una donna che non conosce: attraverso una serie di divertenti fraintendimenti e giochi letterari e teatrali, i due arrivano a parlare dell'invidiabile carriera dell'investigatore inglese. Tra una prelibatezza culinaria e l'altra del menù del ristorante Essenza due attori della Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), Paola Alberti e Franco De Rossi, coinvolgendo in modo simpatico i commensali, cercheranno di scoprire l'identità della donna misteriosa, che con Sherlock Holmes in realtà ha molte cose in comune. Forse troppe. Info-prenotazioni tel. 0564 646014 o 324 8815989.

nella doto la scrittrice Paola Alberti e l'attore Franco De Rossi