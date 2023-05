A Grosseto la cena si tinge di "Giallo" nel ristorante Essenza

Grosseto: Saranno tre gli attori che animeranno la cena di giovedì 4 maggio, alle 20:30, nel Ristorante Essenza, in Piazza Esperanto, a Grosseto. Una cena che si tingerà subito di giallo grazie alla regia della giornalista e scrittrice maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio e presidente del Premio Europa, organizzato ogni anno nella storica sede del Comune di Pisa, rivolto alle donne che scrivono racconti noir.

Una originale cena-spettacolo dal sapore british in cui un maggiordomo, interpretato da Carlo Emilio Michelassi, introdurrà l'investigatore più famoso del mondo, Sherlock Holmes alias Franco De Rossi, contattato da una strana veggente, Paola Alberti, per risolvere un caso di omicidio: attraverso una serie di divertenti fraintendimenti e giochi letterari e teatrali tra una prelibatezza culinaria e l'altra del menù proposto dagli chef di Essenza gli attori della Compagnia del Delitto, ricostruiranno alcune ipotesi su questo “cold case”, coinvolgendo in modo simpatico i commensali.

Info-prenotazioni tel. 0564 646014 o 324 8815989.