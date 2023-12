A Grosseto inaugura la nuova Parafarmacia Conad in via Senegal

Grosseto: Buone notizie per i cittadini di Grosseto, inaugura domani la nuova Parafarmacia Conad, vicina al supermercato Conad di via Senegal: un negozio pensato per il benessere psicofisico e per soddisfare le necessità dei clienti.



Un’apertura che conferma l’impegno costante dell’insegna nel rispondere alle esigenze della comunità e garantire la massima convenienza: la nuova Parafarmacia Conad, propone una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati al benessere e alla salute delle persone, e, grazie ad un'impareggiabile offerta distintiva e conveniente a tutela del potere d'acquisto delle famiglie, garantisce un risparmio medio del 30%. Presenti oltre 4000 referenze tra farmaci senza ricetta, veterinari, omeopatici, integratori, rimedi naturali e cosmetici per la cura della persona.

“Il nostro obiettivo, è quello di essere ancor più punto di riferimento per i nostri clienti e di offrire alla comunità grossetana sempre maggiori servizi e attenzioni. Il nostro lavoro coinvolge tanti aspetti della vita quotidiana della nostra clientela, non da ultimo la salute ed il benessere. – affermano i Soci Conad Nord Ovest, Alessio e Paolo Degli Innocenti – È per questi motivi, che abbiamo scelto di aprire questa seconda Parafarmacia Conad a Grosseto, che offre ai consumatori più di 1000 referenze di farmaci da banco senza obbligo di ricetta a prezzi sempre convenienti. Inoltre, i clienti possono trovare un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche per la cura del corpo, del viso, dei capelli, integratori e dispositivi medici a prezzi molto competitivi. I nostri Farmacisti, con la loro professionalità, sono a disposizione dei clienti per consigliare e soddisfare ogni loro esigenza.”

Il negozio si distingue per la consolidata presenza di un team di professionisti altamente qualificati, in grado di offrire servizi personalizzati e guidare i clienti nella selezione di prodotti in grado di rispondere alle esigenze individuali.

Tra le nuove iniziative previste, rientrano anche test e consulenze dedicate al benessere psico-fisico, che renderanno questo negozio un vero e proprio centro di risorse per coloro che vogliono rendersi cura di sé stessi in modo completo e consapevole.

La Parafarmacia di via Senegal si sviluppa su 100 mq di superficie di vendita ed impiega 3 Farmacisti. Il negozio rimarrà aperto dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 20:30.

Con questa nuova apertura, Conad Nord Ovest ha all’attivo complessivamente 58 Parafarmacie nei territori in cui è presente ed impiega oltre 180 farmacisti.

La professionalità dei medici farmacisti, la convenienza sui farmaci da banco senza obbligo di prescrizione e l’ampio assortimento di prodotti per la cura e la salute hanno contribuito a rafforzare l’identità di Conad come insegna a tutela del consumatore. Conad, inoltre, si impegna ogni anno a sostenere la Colletta del Farmaco e Parafarmaco a favore della Fondazione ANT, a testimonianza della collaborazione e della sinergia tra l’insegna e le associazioni per il bene della comunità. Solo quest’anno, la colletta alimentare ha permesso a Conad di raccogliere oltre 11mila farmaci e parafarmaci a favore di Fondazione ANT.