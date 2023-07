A Grosseto il secondo open day della Pro soccer lab

Giovedì 20 luglio, dalle 18.30 alle 19.30, alla Cittadella dello studente un pomeriggio di festa per far giocare bambini e bambine dai 5 anni in su. Nell’occasione saranno presentate la nuova scuola calcio di Grosseto e le attività future

Grosseto: Pomeriggio di calcio e di sorrisi alla Cittadella dello studente di Grosseto, dove la Pro soccer lab ha inaugurato da poco il nuovo distaccamento nel capoluogo maremmano. Giovedì 20 luglio, dalle 18.30 alle 19.30, porte aperte a tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su che vorranno provare a giocare a calcio; al termine dell’allenamento ricca merenda per tutti. Ai genitori, invece, sarà presentata la nuova scuola calcio Pro soccer di Grosseto e saranno date info sugli orari e sugli allenamenti.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – è quello di poter rispondere a tutte le richieste che ci sono arrivate da Grosseto: proprio per questo abbiamo deciso di aprire un distaccamento anche nel capoluogo maremmano. Aspettiamo tutti i bambini e le bambine che vorranno conoscerci e provare a giocare con noi; aspettiamo anche i loro genitori per illustrare la nostra scuola calcio e tutti gli eventi che abbiamo in programma per il futuro. Ci tengo a fare un ringraziamento a tutti i nostri allenatori, dirigenti e collaboratori che non ci fanno mai mancare il sostegno e l’aiuto, sia in campo che fuori, soprattutto nell’organizzazione degli eventi”.

Le attività della scuola calcio Pro soccer lab sul campo di Grosseto cominceranno ufficialmente a inizio settembre, con gruppi di bambini divisi per anni di età: dal 2013 al 2018, a seconda del numero delle richieste, e gli allenamenti saranno condotti da Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica, e dal suo staff di allenatori.





Nella sede di Castiglione della Pescaia, al centro sportivo Casamorino, la Pro soccer lab conta già un centinaio di tesserati, divisi tra Primi calci 2015, Primi calci 2014, Piccoli amici, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Per informazioni sulle iscrizioni alla scuola calcio di Grosseto o di Castiglione è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it, scrivere a info@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 338.3383418.