A Grosseto il nuovo corso per Educatore Cinofilo Csen: passione e professione a 4 zampe

Grosseto: “Costruisci il tuo futuro nel mondo cinofilo... passo dopo passo, a 4 zampe!”. È questo lo slogan che accompagna il nuovo corso per Educatore Cinofilo Csen, organizzato dalla Scuola Cinotecnica Italiana di Grosseto, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Il percorso formativo, attualmente in preparazione, prevede 240 ore teorico-pratiche e 100 ore di tirocinio. Al termine, i partecipanti conseguiranno il Diploma nazionale e il tesserino tecnico Csen, con qualifica valida in tutta Italia. Una delle novità più significative riguarda l’attenzione ai corsisti provenienti da fuori provincia: la Scuola Cinotecnica Italiana metterà infatti a disposizione ospitalità gratuita durante i giorni di lezione, rendendo l’esperienza accessibile e priva di complicazioni logistiche. Il corso, a numero chiuso e con frequenza personalizzabile, è rivolto a tutti gli amanti dei cani, volontari di canili e rifugi, ma anche operatori cinofili che desiderano arricchire le proprie competenze.

«Vogliamo dare agli appassionati di cinofilia l’opportunità di fare il salto di qualità – spiega Alessio Pernazza, responsabile del corso – fornendo una preparazione completa che unisce teoria e pratica sul campo, con un’attenzione particolare al benessere animale e alla professionalità degli operatori».

Le lezioni si terranno a Grosseto, in località Casalone, alle porte della città. Iscrizioni già aperte. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp: 346 8015084 – 345 8749648; Email: info@scuolacinotecnicaitaliana.it