A Grosseto il Conad diventa main sponsor di tutti gli eventi organizzati dal CCN

A Grosseto il Conad diventa main sponsor di tutti gli eventi promossi e organizzati dal Centro Commerciale Naturale nel 2023.



Grosseto: È questo il frutto dell’accordo economico tra CCN e Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto. Conad ha assicurato il proprio sostegno a tutti gli eventi che saranno organizzati dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto durante l’anno, dagli eventi estivi agli eventi del Natale, con possibilità di rinnovare la collaborazione.

“Conad ha a cuore tutti i centri storici e le attività presenti al loro interno, perché sono l’anima di ogni comunità e come tali vanno assolutamente tutelati e valorizzati. –dichiara Paolo degli Innocenti proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – Per questo rinnoviamo la nostra collaborazione e il sostegno economico al Centro Commerciale Naturale di Grosseto diventando lo sponsor principale di tutti gli eventi organizzati nel 2023. Questo è il nostro modo di contribuire alla crescita equilibrata e alla vitalità del centro cittadino.”

“Ringrazio Conad per la fiducia accordata al nuovo CCN del centro storico. – afferma Agata Renzo, presidente del CNN di Grosseto - Avere uno sponsor come Conad ci permetterà sia di migliorare e sponsorizzare l’immagine del cuore della nostra città, sia di creare una serie di eventi gratuiti per i grossetani e i turisti. Noi associati ci impegneremo al massimo per offrire il miglior servizio possibile e ciò avverrà anche grazie all’accordo preso con Conad. Auspico ad una collaborazione duratura nel tempo e sempre più proficua coinvolgendo le associazioni di categoria e naturalmente in condivisione con l'amministrazione comunale."

“Per la nostra Amministrazione è fondamentale valorizzare al meglio il centro storico, sia da un punto di vista commerciale che culturale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività Produttive Bruno Ceccherini – Il CCN rappresenta, in questo senso, un elemento strategico grazie al quale la nostra città riesce a investire sul territorio e sulle sue potenzialità attrattive. Ringraziamo Conad per la generosità da sempre dimostrata nel sostenere eventi e iniziative finalizzate ad animare Grosseto e a renderla più appetibile ai cittadini e ai turisti”.