Cronaca A Grosseto è quasi "GRande estate": tutte le iniziative in programma per la terza edizione della manifestazione 13 giugno 2025

Conferenza stampa, lunedì 16 giugno, alle 12.30, nella sala consiliare del Comune di Grosseto per presentare i dettagli della kermesse che dal 22 al 28 giugno animerà il centro cittadino Grosseto: Musica, spettacolo e arte in piazza Dante, divertimento e iniziative ad hoc in tutto il centro storico di Grosseto. Per la terza edizione di "GRande estate", promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l'assessorato al Turismo, e sostenuta come sponsor principale da Conad "Persone oltre le cose", il capoluogo si anima con una serie di iniziative che precederanno e accompagneranno i quattro spettacoli in cartellone (Raf, il 22 giugno, Salvadori, Paci e Gennai il 24, Queen Mania il 26 e Gaia il 28 giugno). I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, in programma lunedì 16 giugno, alle 12.30, nella sala consiliare del Comune di Grosseto. Saranno presenti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore al Turismo Riccardo Megale, l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini, l'assessore alla Cultura Luca Agresti, oltre ai rappresentanti di Conad, dell'associazione "CentriAmo Grosseto", centro commerciale naturale, delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato. Presenti anche i direttori dei musei cittadini.



