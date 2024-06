A Grosseto è “GRande estate”: quattro spettacoli, tra il 21 e il 27 giugno

Dal cantautorato di Enrico Ruggeri all’impegno sociale di Paolo Ruffini, passando per il pop Arisa e la versatilità di Dario Ballantini nei panni di intrattenitore, comico e musicista: quattro appuntamenti che saranno accompagnati da una serie di iniziative collaterali nel centro storico di Grosseto



Grosseto: Una grande festa per la città di Grosseto, che vedrà il centro cittadino animato una serie di iniziativa in occasione dei quattro spettacoli di “GRande estate”, la seconda edizione kermesse di musica e intrattenimento, promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto, organizzata da M.Arte aps e sostenuta da Conad, sponsor principale dell’iniziativa.

Un evento pensato per animare il centro storico grossetano non solo con gli show in programma in piazza Dante a Grosseto, per quattro appuntamenti, dal 21 al 27 giugno, ma anche con una serie di eventi collaterali che saranno messi in campo grazie all’impegno del Comune di Grosseto, di Fondazione Grosseto Cultura e delle associazioni Confartigianato, Cna, Ascom Confcommercio, Confesercenti e Centro commerciale naturale.

“Torna anche quest'anno GRande estate, l'evento estivo più atteso dai nostri cittadini – commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Una kermesse ricca di spettacoli e artisti di altissimo livello, conosciuti in tutto il panorama nazionale, che porteranno in piazza Dante centinaia di cittadini e turisti. Il successo dello scorso anno è stato enorme e siamo certi che anche quest'anno riusciremo a replicarlo. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: GRande Estate è diventato un evento annuale, destinato a ripetersi nel tempo. Il mio sincero ringraziamento va a tutte le persone che hanno reso possibile questo spettacolo, alla Giunta e a tutti i collaboratori”.





Viva soddisfazione anche dell'assessore al Turismo Riccardo Megale che dichiara: “Grosseto sta diventando sempre più attrattiva, pronta ad accogliere visitatori, grazie non solo alla qualità degli spettacoli proposti, ma anche alla bellezza del nostro patrimonio storico e culturale. L'evento rappresenta un'opportunità unica per valorizzare la nostra città e farla conoscere a un pubblico più ampio. Sono certo che, anche quest'anno, riusciremo a superare le aspettative e a regalare a tutti una ‘GRande estate’ memorabile”.

L'assessore al Sociale Sara Minozzi esprime grande soddisfazione per il contributo offerto alla realizzazione della serata dedicata a Paolo Ruffini: “È con immenso piacere che abbiamo collaborato alla messa in scena di 'Up&Down', uno spettacolo che non solo diverte, ma tocca profondamente il cuore di chi vi assiste. Siamo orgogliosi di offrire al nostro pubblico uno spettacolo che celebra la ricchezza umana in tutte le sue forme”.

A concludere sono l'assessore al Centro storico Fabrizio Rossi, l'assessore alla Cultura Luca Agresti e l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini: “Lo spettacolo sarà il fulcro di una serie di attività collaterali organizzate dai vari assessorati, arricchendo le quattro serate con un ampio ventaglio di iniziative. I musei cittadini resteranno aperti in orario straordinario, pronti ad accogliere i visitatori – spiega l'assessore Agresti –. Sarà un'occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio culturale della nostra città. Anche i negozi del centro resteranno aperti fino a tardi, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria e del Ccn – aggiunge l'assessore Ceccherini –. Questo offrirà ai cittadini e ai turisti la possibilità di fare shopping serale, passeggiando per le vie illuminate del centro storico. Inoltre, lanciamo ‘Ristorando’, un'iniziativa speciale rivolta a tutti i ristoranti della città, che proporranno un menù a prezzo fisso. I ristoratori hanno aderito con entusiasmo, creando menù pensati appositamente per valorizzare i prodotti del territorio. Il centro storico sarà quindi animato a 360 gradi per soddisfare i gusti di grandi e piccoli – conclude l'assessore Rossi –. Le serate saranno ricche di musica, intrattenimento, spettacoli dal vivo e tante altre sorprese. Saranno momenti di grande festa, pensati per coinvolgere tutta la comunità e per far vivere il centro storico come un luogo di incontro e di condivisione. Non mancate”.

Il festival “GRande estate” è sostenuto da Conad, main sponsor della manifestazione: “Conad è dentro la vita di Grosseto – afferma Paolo degli Innocenti – ne è parte integrante e per questo è naturale il nostro coinvolgimento in moltissime attività che esulano dai supermercati. Contribuire e sostenere eventi importanti come la stagione estiva è un modo per affermare con il Comune la necessità di rendere migliore la qualità della vita della comunità anche attraverso la musica, il teatro e lo spettacolo in genere. Noi ci siamo”.

A curare il calendario e organizzare gli eventi è l’associazione di promozione sociale M.Arte: “Raccogliamo l’eredità del successo riscontrato lo scorso anno da ‘GRande estate’ – dichiara Federico Babini, dell’associazione M.Arte –, che ha offerto al pubblico un’esperienza molto bella e coinvolgente, facendo tesoro anche degli aggiustamenti che la prima edizione ha indicato. Portiamo in piazza un quartetto di artisti che crediamo possano andare incontro ai desideri e alle esigenze più disparate di un pubblico ampio: si spazia, infatti, dal cantautorato di Ruggeri al pop di Arisa, passando per l’impegno sociale di Paolo Ruffini, fino alla versatilità di Dario Ballantini, che vedremo sia nel suo ruolo più noto, di comico e imitatore, sia nei panni di musicista, con un concerto che vira sul rock e non ha niente di invidiare ad altre importanti band nazionali”.





Il programma degli eventi in piazza Dante

Si parte venerdì 21 giugno con il concerto di Enrico Ruggeri, uno degli autori italiani più amati e apprezzati, che porterà a Grosseto il suo ricco repertorio, fatto dei suoi più grandi successi, che ripercorrono pietre miliari della musica italiana dagli anni Settanta ad oggi. Un cantautore che spazia dal pop al punk, passando per il rock e che farà cantare intere generazioni, con la sua energia.

Domenica 23 giugno, invece, sarà la volta di Paolo Ruffini con “Up&Down”, uno spettacolo comico e al tempo stesso commovente, che racconta le relazioni umane, proponendo al pubblico un’indagine diretta e poetica sulla società. L’ironia e l’irriverenza di Ruffini e degli attori che lo accompagnano sul palco racconta la bellezza che risiede nella diversità, per ricordare al pubblico che siamo tutti diversamente normali e meravigliosamente diversi. “Up&Down”, infatti, nasce dall’incontro di Ruffini con un gruppo di attori con sindrome di down: dall’incontro di due mondi, apparentemente lontani, deriva uno spettacolo che si basa sul rovesciamento degli stereotipi per ribadire un concetto importantissimo: che oltre le diversità di ciascuno, siamo tutti uguali e con lo stesso diritto di esprimersi.

Si torna in piazza Dante mercoledì 26 giugno con il concerto di Arisa. La cantante che ha esordito a Sanremo, vincendo nel 2009 la categoria “Nuove proposte”, porta a Grosseto la sua arte che negli anni si è evoluta ed è maturata. Dopo le esperienze televisive come giudice a X Factor e “Amici di Maria De Filippi”, la conduzione di The Voice of Italy e la partecipazione a “Ballando con le stelle”, Arisa arriva sul palco con uno spettacolo emozionante, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo.

La rassegna “GRande estate” si chiude giovedì 27 giugno con il “Rock Live Show” di Dario Ballantini. Il trasformista, comico e pittore italiano, sale sul palco del capoluogo maremmano con uno spettacolo unico, ricco di musica, trasformismo e gag, portando i personaggi e gli sketch che lo hanno reso amato dal grande pubblico. Ad affiancarlo una band d’eccezione che accompagnerà le sue performance, facendo rivivere i pezzi più iconici di altri grandi artisti italiani.

Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. La manifestazione “GRande estate”, come lo scorso anno, vedrà la collaborazione di diversi partner che contribuiranno ad animare il centro storico di Grosseto nelle quattro giornate del festival, per dare vita a una grande festa di inizio estate, pensata per i cittadini e i turisti.

Apertura serale dei musei cittadini

Nelle quattro serate è prevista l’apertura serale straordinaria dei musei cittadini fino alle 23: il Maam, museo archeologico e d’arte della Maremma, il Polo Clarisse e il Museo di Storia naturale della Maremma accoglieranno i visitatori anche dopo il tramonto.

Negozi aperti e menu speciali nei ristoranti del centro e non solo

Apertura straordinaria anche di molti negozi: gli associati del Centro commerciale naturale decoreranno anche le loro vetrine con i colori scelti per il manifesto dell’iniziativa, mentre Confartigianato Imprese Grosseto sostiene Ristorando, un’iniziativa dei ristoranti del centro storico di Grosseto che, nelle serate di “GRande estate”, offriranno un menu di due portate e un dolce al prezzo fisso di € 30. I ristoranti aderenti sono: Controbottega, Enoteca Gustangolo, L’Archetto pizzeria, L’Uva e il Malto, La Cantina di Piazza del Sale, Locanda de’ Medici, Loft enoteca urbana, Lucignolo al centro, Maniscalchi del Gusto, Perlage Wine&Food, Sale Grosso, Trattoria Movida, Vineria da Romolo. Ascom Confcommercio e Confesercenti ripropongono la “GRande estate a tavola”, iniziativa rivolta non solo ai ristoratori del centro storico ma di tutta la città, che prevede l’anticipo dell’orario di servizio e/o menu fisso o altra offerta di somministrazione specifica per le quattro serate. Anche Cna Grosseto sostiene la manifestazione “GRande estate”, attraverso alcune imprese associate, che proporranno ai clienti menu particolari, garantiranno l’apertura serale e una scontistica per la clientela.