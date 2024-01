A Grosseto chiude un’altra edicola. La reazione del sindacato di categoria

Grosseto: A Grosseto chiude un’altra edicola, è quella in via Mascagni. Era stata aperta nel 2013. Immediata, alla notizia, è stata la reazione del sindacato di categoria con il presidente provinciale di Snag Confccommercio, Roberto Cicaloni.

«Sono anni - dice Cicaloni - che le edicole e le famiglie che vi lavorano vivono momenti di grande difficoltà, il più delle volte legate a cambiamenti che è possibile affrontare solo a livello governativo. Per questo il risultato ottenuto da Snag-Confcommercio, ovvero la riconferma anche per il 2023 del bonus edicole nato in occasione della pandemia Covid è importantissimo. Perché non sono parole, bensì un risultato concreto: dieci milioni di euro 'dirottati' dagli editori verso le edicole, quelle esclusive. E a questo si aggiunge il rimborso dei tributi tipo Imu, Tari e via dicendo, fino al 50%. In gran parte della nostra provincia il contributo a fondo perduto può arrivare anche fino a 3mila euro. Si tratta di azioni tangibili che probabilmente non ci salveranno nell'immediato, ma che ci danno un po' di ossigeno per proseguire in un percorso che rimetta al centro del sistema editoriale l'importante ruolo delle rivendite esclusive dei giornali. Lo Snag è impegnato in questo. Invito tutti a fare domanda per il Bonus edicole 2023: basta contattare gli uffici Snag di Cofncommercio».