Sport A Grosseto arriva la "Corsa per la Pace" 21 settembre 2022

Redazione Grosseto: La corsa per la pace fa tappa anche a Grosseto.

Venerdì 23 settembre gli Araldini, i piccoli francescani delle parrocchie di San Francesco e Santa Lucia attenderanno l'arrivo della staffetta in piazza San Francesco eseguendo alcuni canti. L'arrivo, da Tarquinia, è previsto intorno alle 17.00 in piazza San Francesco. La Peace Run è organizzata da un network internazionale di volontari ispirato dalla visione del fondatore Sri Chinmoy per promuovere una cultura in cui il prossimo non sia considerato non già un insieme di individui, ma di membri di una grande famiglia mondiale: l'umanità. I coordinatori di ogni nazione vengono supportati da gruppi sportivi locali, scuole, autorità pubbliche sensibili ai temi promossi dalla Peace Run. In Italia la manifestazione è curata e organizzata dall'associazione di volontariato "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia". Lo staff dell'Associazione include anche volontari con diverse competenze professionali in particolare nei settori dell'organizzazione di eventi sportivi e nell'ambito delle discipline pedagogiche.





