A Grosseto arriva “Favolosa, la città dei bambini”

Grosseto: Ormai manca davvero poco. Sta arrivando a Grosseto “Favolosa, la città dei bambini”, un evento magico dedicato alle famiglie che riscopriranno il centro storico di Grosseto. Appuntamento giovedì 31 agosto a partire dalle ore 18,30 fino a notte inoltrata, quando prenderanno inizio gli spettacoli di artisti di strada, teatro e musica, fiabe e laboratori per bambini.







Il cuore della città tornerà ad aprirsi alle famiglie, offrendo show distinti in tre aree tematiche: “Alice nel paese delle meraviglie”, “Pinocchio” e “Le mille e una storia”. Ma andiamo con ordine: dalle ore 19,00 alle 20,30 e dalle 22,00 alle 23,30 inizierà lo spettacolo itinerante “Pinocchio e Mangiafuoco” dove il burattinaio, sui trampoli, catturerà Pinocchio e lo costringerà a girovagare per il centro storico. Nelle stesse ore prenderà il via lo spettacolo musicale itinerante di Zoert One band. Zoert si procura il cibo cogliendo i frutti del country blues. Non mancherà il banjo, l’armonica, il kazoo ed il rullante. La “Bottega di Geppetto” sarà il laboratorio dei più piccoli, mentre “Il paese dei balocchi” offrirà la possibilità di cimentarsi in un luna park a dimensioni ridotte, con tanto di ruota della fortuna. “Alice nel paese delle meraviglie” sarà presente con una parata nelle vie del centro storico e sempre nello stesso tema, ecco il “Laboratorio del cappellaio matto” e “Lo stregatto”. “Raperonzolo” ed i suoi capelli saranno presenti in un angolo particolarmente esclusivo delle vie centrali, così come esclusiva sarà la carrozza di “Cenerentola”. “La strega di Hansel e Gretel” sarà invece impegnata nella ricerca delle dita più paffutelle.

Da non perdere (per i 40 minuti per i bambini dai tre anni in su) lo spettacolo di fiabe e pupazzi di “Cappuccetto rosshow”. Alle ore 20,00 ed alle 21,40 “Storie appese a un filo”, spettacolo di marionette artigianali con pirati, poeti, robot, fantasmi canterini e ballerine. Alle ore 20,40 in programma anche “Va dove ti porta il piede” dove l’artista con le proprie mani, piedi e ginocchia porterà i bambini a volare con la fantasia. E alle ore 23,00 un doppio spettacolo: “Bollestrabelle”, con le bolle di sapone che vi porteranno in una vera e propria dimensione planetaria e “Karacongiolo”, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo.

“Un appuntamento unico nel suo genere – commentano il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed il Vicesindaco Bruno Ceccherini. Per la prima volta il cuore della città ospiterà nelle sue strade una kermesse esclusiva dedicata ai bambini ed alle famiglie. Si tratta di un esperimento a cielo aperto, teso a riscoprire il nostro centro storico, oggetto di un preciso e puntuale percorso di valorizzazione. Abbiamo già messo in campo concerti estivi, spettacoli di teatro e cabaret, giornate dedicate ai bambini e famiglie, cortei storici ed il villaggio di Babbo Natale al Cassero di Grosseto. L’Amministrazione comunale sta investendo moltissime energie sulla valorizzazione culturale del nostro centro storico. Il Centro Commerciale Naturale, cui vanno i nostri ringraziamenti, sta impegnandosi con altrettanta passione. Ed è proprio la “passione” che ci accomuna e che ci premierà con la presenza di tantissime famiglie”.