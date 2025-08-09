A Giannutri dimostrazione di manovre salvavita ai bambini

Vedere i bambini così coinvolti in un’esperienza che li arricchisce è davvero emozionante.

Giannutri: Come si dice, "l'esempio è l'insegnamento più diretto che possiamo dare ai bambini". Giannutri, il dottor Molea, presidente della Croce Rossa del comitato di San Giuliano Terme Pontasserchio, durante il suo turno della settimana, ha tenuto una dimostrazione di manovre salvavita ai bambini, con il consenso delle persone partecipanti. L’entusiasmo dei piccoli è stato così grande che hanno chiesto che l’evento venga ripetuto. Ai ragazzi che si sono cimentati in queste manovre verrà consegnato un diploma BLSD. In accordo con il dottor Rizzardi, il presidente Michele Casalini e il medico della Croce Rossa, il dottor Paoletti del Comitato CRI di Bagno a Ripoli, che arriverà sull’isola per il turno dal 13 agosto, è prevista una nuova dimostrazione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che mettono impegno, entusiasmo, volontà e collaborazione per rendere possibile tutto questo. Grazie a Maregliglio, alla Croce Rossa Comitato Regionale Toscana e al Comune del Giglio, infine a Banca Tema che ogni anno sostiene le iniziative sul territorio della Cri della Costa d'Argento!