A Giannutri arriva un medico e pediatra dal Comitato CRI di Bagno a Ripoli
Isola di Giannutri: Mercoledì 13 agosto, nuova turnazione settimanale presso la postazione di primo soccorso dell'Isola di Giannutri, predisposta ed organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, con la collaborazione ed il supporto di Comune di Isola del Giglio, Società di Navigazione MareGiglio, Comitato della Cri Regionale della Toscana, Banca Tema, coordinamento logistico ed organizzativo del dottor Giorgio Rizzardi e Piera Casalini; supporto tecnico, apparecchiature ed attrezzature di Vittorio Eusepi, Pietro Franci, Gigi Petri, Angelo Galimberti.
Grazie ad un protocollo di collaborazione predisposto con la direzione della centrale di elisoccorso e 118 di Grosseto, dalla Asl sono già stati effettuati servizi di primo soccorso sull'Isola di Giannutri, con l'arrivo alla Piazzola al Campo Sportivo dell'Elicottero Pegaso.
Il progetto va avanti per tutto l'arco dell'anno e ci si può prenotare presso: costadargento@cri.it