Salute A Giannutri arriva un medico e pediatra dal Comitato CRI di Bagno a Ripoli 12 agosto 2025

12 agosto 2025 369

369 Stampa

Redazione

Isola di Giannutri: Mercoledì 13 agosto, nuova turnazione settimanale presso la postazione di primo soccorso dell'Isola di Giannutri, predisposta ed organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, con la collaborazione ed il supporto di Comune di Isola del Giglio, Società di Navigazione MareGiglio, Comitato della Cri Regionale della Toscana, Banca Tema, coordinamento logistico ed organizzativo del dottor Giorgio Rizzardi e Piera Casalini; supporto tecnico, apparecchiature ed attrezzature di Vittorio Eusepi, Pietro Franci, Gigi Petri, Angelo Galimberti. Grazie ad un protocollo di collaborazione predisposto con la direzione della centrale di elisoccorso e 118 di Grosseto, dalla Asl sono già stati effettuati servizi di primo soccorso sull'Isola di Giannutri, con l'arrivo alla Piazzola al Campo Sportivo dell'Elicottero Pegaso. Il progetto va avanti per tutto l'arco dell'anno e ci si può prenotare presso: costadargento@cri.it



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute A Giannutri arriva un medico e pediatra dal Comitato CRI di Bagno a Ripoli A Giannutri arriva un medico e pediatra dal Comitato CRI di Bagno a Ripoli 2025-08-12T10:15:00+02:00 164 it Grazie ad un protocollo di collaborazione predisposto con la direzione della centrale di elisoccorso e 118 di Grosseto, dalla Asl sono già stati effettuati servizi di primo soccorso sull'Isola di Giannutri, con l'arrivo alla Piazzola al Campo Sportivo dell'Elicottero Pegaso. PT1M /media/images/CRI-medico-Giannutri-1.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-medico-Giannutri-1.jpg Maremma News Isola del Giglio, Tue, 12 Aug 2025 10:15:00 GMT