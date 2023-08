A Gavorrano nuovo appuntamento de “Le notti della natura”

Il 26 agosto nuovo appuntamento de “Le notti della natura”: incontri ed escursioni per scoprire la biodiversità delle Colline Metallifere. Il giornalista e forestale Luigi Torreggiani parlerà del futuro delle foreste. Incontro alle ore 21.30 nella ex Miniera Ravi Marchi di Gavorrano, ingresso libero.

Gavorrano: La rassegna “Le Notti della natura” diretta dal naturalista e fotografo Giacomo Radi e organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, per parlare di biodiversità, natura e scienza, propone gli ultimi due eventi. Sabato 26 agosto alle 21.30 nella ex Miniera Ravi Marchi di Gavorrano incontro con Luigi Torreggiani forestale e giornalista dal titolo: “La strada del bosco. Da dove vengono, dove vanno, dove vorremmo far andare le nostre foreste”.

“L’Italia è coperta per più di un terzo da foreste, anche se in pochi lo sanno – spiega Torreggiani -, una superficie è raddoppiata rispetto al secolo scorso, anche se in tanti pensano che sia diminuita. Se avere più bosco è, in generale, un aspetto molto positivo, questo rappresenta anche un’enorme sfida, perché significa più responsabilità. È venuto il tempo per il nostro Paese – prosegue - di capire davvero cosa vuole fare di questo patrimonio immenso che va fatto tornare al centro dell’attenzione, che va pianificato e gestito, per valorizzarlo e al tempo stesso tutelarlo, per “coltivare e custodire”, come è scritto nel Libro della Genesi. Percorreremo la strada del bosco per capire come è possibile affrontare assieme - esseri umani e foreste - questa sfida enorme, urgente e affascinante”, conclude il giornalista.

L’ingresso è libero e in caso di maltempo l’incontro si svolgerà nel centro congressi della sede del Parco Nazionale delle Colline Metallifere in località Bagnetti, piazzale Pozzo Impero a Gavorrano.

L’ultimo evento della kermesse è una escursione notturna nel Parco di Montioni a Follonica martedì 5 settembre dalle ore 19 alle 23, guidata dal direttore scientifico della rassegna Giacomo Radi. L’obiettivo è quello di far conoscere gli aspetti naturalistici e la biodiversità del territorio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Le visita è a numero chiuso (massimo 35 partecipanti), con l'obbligo di prenotazione: tel. 0566 844247 – 0566 843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito: www.parcocollinemetallifere.it