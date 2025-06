Attualità A Gavorrano il progetto "Oltre le parole, dentro le emozioni" 18 giugno 2025

18 giugno 2025 86

86 Stampa

Redazione

Gavorrano: L’Associazione Operazione Cuore ETS, in collaborazione con Banca Tema di Grosseto, Associazione Italiana Dislessia – sezione di Grosseto, Comune di Gavorrano, Croce Rossa di Gavorrano, Commissione Pari Opportunità e Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, presenta il progetto "Oltre le parole, dentro le emozioni". Si tratta di Laboratori settimanali dedicati ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e ai Bisogni Educativi Speciali (BES), rivolti a bambini dalla prima alla quinta elementare. Gli incontri, condotti dalla dottoressa Annalisa Morganti specializzata nel settore , si svolgeranno presso la Scuola di Bagno di Gavorrano, dal 1° luglio al 31 agosto 2025. La partecipazione è gratuita, grazie al sostegno dell’Associazione Operazione Cuore e della Banca Tema. C'è tempo ancora fino al 20 giugno per iscriversi, inviando un messaggio WhatsApp al 348 8787499. Il progetto sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

L’associazione Operazione Cuore ha realizzato il suo primo progetto a Gavorrano nel 2016; l’anno prossimo compirà 10 anni di attività. Per l’occasione ha creato delle t-shirt e ne donerà una a Lucio Corsi al concerto di agosto al Teatro delle Rocce. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A Gavorrano il progetto "Oltre le parole, dentro le emozioni" A Gavorrano il progetto "Oltre le parole, dentro le emozioni" 2025-06-18T11:27:00+02:00 223 it Laboratori estivi su DSA e BES per bambini della scuola primaria di Gavorrano supportati dall’amministrazione comunale e in particolar modo dalla Sindaca Stefania Ulivieri. PT1M /media/images/progetto-oltre-le-parole-1.jpg /media/images/thumbs/x600-progetto-oltre-le-parole-1.jpg Maremma News Gavorrano, Wed, 18 Jun 2025 11:27:00 GMT