A fuoco una delle Ferrari d'epoca della Modena Cento Ore a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Martedì scorso ha preso fuoco al vano motore, a Porto Santo Stefano, una delle Ferrari d'epoca delle vetture in gara per la Modena Cento Ore 2023, subito spenta con l'aiuto del titolare del chiosco dei giardinetti vicini.



La manifestazione ha visto le preziose auto sfilare nel pomeriggio per il lungomare Giugiaro proprio sotto il balcone /plancia di Artemare Club, un centinaio gli equipaggi iscritti all’edizione 2023, provenienti da tutta Europa e dal mondo.

I partecipanti si stanno immergendo in una settimana di emozione e adrenalina nel cuore del Bel Paese, godendo di alcuni dei circuiti più amati d’Italia: l’Autodromo di Vallelunga, l’Autodromo Nazionale dell’Umbria a Magione, il Mugello Circuit e l’Autodromo di Modena. L’itinerario quest’anno attraverserà ben quattro regioni, partendo dalla Toscana e passando per Lazio, Umbria fino a giungere in Emilia-Romagna. Come sempre si concluderà a Modena, cuore della Motor Valley, patria di Enzo Ferrari e dei motori più amati in Italia e nel mondo, dove le vetture verranno presentate al pubblico e premiate davanti al Palazzo Ducale.