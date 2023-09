A Follonica una nuova pista di atletica da 3 milioni di euro

I lavori sono realizzati grazie a un finanziamento a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'Unione europea - Next Generation Eu



Follonica: Grazie al finanziamento di circa 3 milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Follonica avrà presto una pista di atletica leggera completamente nuova. La fonte finanziaria è il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" finanziato dall'Unione europea - Next Generation Eu. I finanziamenti arrivano tramite la Provincia di Grosseto che ha partecipato al bando in accordo con l'Amministrazione comunale di Follonica.

In particolare, i lavori prevedono il restyling della pista di atletica leggera con la posa di un nuovo manto sintetico di finitura in gomma, il rifacimento delle gradinate per le tribune da 450 posti, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici e la revisione dell’impianto di illuminazione con 4 nuove torri faro. Inoltre verrà completamente rinnovata la zona verde, con piante e irrigazione.

La casa dell’ex Custode verrà trasformata in ambienti per la direzione e la segreteria, oltre che in una saletta di attesa con una attiguo ambiente per una sala riunione. Tale scelta nasce dalla necessità di consentire ai fruitori dell’impianto sportivo di avere un punto di ritrovo in caso di pioggia. la caldaia a gas presente all’interno della centrale termica verrà rimossa e l’ambiente sarà destinato a locale tecnico per l’alloggiamento di pompe di calore e dei boiler per la produzione dell’acqua calda alimentati da energia elettrica fornita da fonti rinnovabili. Sarà quindi dismesso l’allaccio alla rete del gas metano in quanto non più utilizzato.

«L’edilizia scolastica è per noi una priorità assoluta – commenta il presidente della Provincia Francesco Limatola – per questo ci siamo attivati sin da subito per partecipare ai bandi ministeriali e cogliere le opportunità del Pnrr. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto che permette alla città di Follonica di avere un impianto sportivo modernissimo e capace di ospitare competizioni di alto livello».

«Quello dell'atletica è un impianto sportivo di proprietà della provincia e come Amministrazione comunale insieme alla Provincia ci siamo mossi fin da subito per trovare finanziamenti – spiega il sindaco Andrea Benini – Abbiamo quindi presentato un progetto che ha ottenuto un finanziamento per tutto l'impianto. I lavori partiranno a breve, è già stata fatta una gara di appalto e la ditta che si è aggiudicata l'intervento è la Mondo, una delle principali multinazionale che realizzano pavimentazioni sportive. La pista resterà chiusa per alcuni mesi – conclude il sindaco – intaccando la stagione sportiva 2024-2025 ma insieme all’Atletica Follonica stiamo cercando soluzioni alternative per i vari allenamenti così da ridurre al minimo i disagi per tutte e tutti».