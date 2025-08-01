A Follonica una giornata speciale al Grey Cat Jazz Festival!

Follonica: Oggi 1 agosto alla Biblioteca della Ghisa (ore 18:30) e al Teatro Le Ferriere (ore 21:30) nuovo appuntamento con il Grey Cat Jazz Festival

Alle 18:30, presso la Biblioteca della Ghisa, si terrà l’incontro “Le vie della musica a Napoli. Musiche mediterranee e diasporiche nella lezione di Roberto De Simone” con Francesco Martinelli, storico e critico musicale.

Un viaggio affascinante dentro la cultura partenopea, tra le radici popolari e le influenze mediterranee e diasporiche che hanno segnato la lezione del grande Roberto De Simone. Un’occasione per scoprire come Napoli sia stata ed è tuttora crocevia di linguaggi e sonorità uniche.

La serata prosegue alle 21:30 al Teatro Le Ferriere con il concerto di un artista immenso: Peppe Barra, in uno spettacolo che unisce tradizione e contemporaneità.

Biglietti online, allo IAT di Follonica e anche la sera sul posto:

https://www.ticketone.it/event/grey-cat-2025-teatro-le-ferriere-20094373/



