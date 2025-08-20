A Follonica torna “Sbaraccando”

L'evento di shopping a cielo aperto nella zona pedonale del centro città, da venerdì 22 a domenica 24 agosto

Follonica: Week end all’insegna dello shopping all’aperto in centro città. Torna il consueto appuntamento di fine agosto, “Sbaraccando”.

Da venerdì 22 a domenica 24 agosto, l’evento curato dal Centro Commerciale Naturale gestito dall’associazione “La Dolce Vita”, con il patrocinio del Comune di Follonica, vede la partecipazione dei commercianti presenti nella zona del centro della Città, in via Roma, via Amorotti e piazza Sivieri.

La manifestazione ha sempre riscosso grande successo di pubblico e rappresenta un momento di animazione commerciale di rilevante importanza per gli operatori della zona, in grado di attirare un numeroso pubblico di cittadini e turisti alla ricerca di saldi e occasioni.

Gli orari della manifestazione sono i seguenti: venerdì dalle ore 16 alle ore 24, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 2.



