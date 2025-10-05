A Follonica torna il corso di scrittura creativa con Paola Alberti alla Libreria-Bistrot Altrimondi

Dal 6 ottobre sette incontri per scoprire i segreti dell’ispirazione e delle tecniche letterarie con la scrittrice e giornalista allieva di Dacia Maraini

Follonica: A partire da lunedì 6 ottobre, alle ore 18:30, nella Libreria-Bistrot Altrimondi, in Via Albereta 50, a Follonica, inizierà il nuovo corso di scrittura creativa tenuto dalla giornalista e scrittrice Paola Alberti (foto cover), allieva di Dacia Maraini.

La natura misteriosa dell'ispirazione per chiamare a raccolta il coraggio di vivere una vita creativa scrivendo è il titolo del corso, che avrà cadenza settimanale e una durata di un'ora a incontro, per un totale di sette lezioni.

Le tecniche letterarie e la teoria del mestiere dello scrittore sono gli altri argomenti che Paola Alberti affronterà durante le lezioni.

Il corso, che è anche un laboratorio di scrittura giunto alla sesta edizione tra Pisa e il capoluogo maremmano, ha già ispirato l'antologia di racconti Se una sera uno scrittore o una scrittrice (ETS, 2025), con racconti scritti dai migliori allievi, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere la scrittura creativa, approfondendo le tecniche letterarie per poter scrivere un racconto o un romanzo o anche per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto.

Se una sera uno scrittore o una scrittrice verrà presentato nella libreria Altrimondi venerdì 10 ottobre, alle ore 18:00.

Info-prenotazioni corso al: tel. 347 4736920



