A Follonica si alza il sipario sulla stagione teatrale “La ricerca degli opposti”

La presentazione del cartellone, della rassegna “Altri percorsi” e dello spettacolo fuori stagione è in programma venerdì 3 ottobre, alle 11.30, al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica: Otto gli spettacoli in cartellone, tre gli appuntamenti della rassegna “Altri percorsi” e un fuori programma tutto da ridere: sono questi gli elementi della programmazione teatrale realizzata da Ad Arte spettacoli per il Comune di Follonica.

Per presentare la stagione “La ricerca degli opposti” e gli spettacoli collaterali è in programma una conferenza stampa aperta il pubblico venerdì 3 ottobre, alle 11.30, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, nel comprensorio Ex Ilva di via Roma. Ad illustrare i dettagli sul programma e le modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti saranno Federico Stefanelli, il direttore artistico, e Federico Babini di Ad Arte Spettacoli.



