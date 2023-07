A Follonica la bandiera della Rete dei Comuni Sostenibili per le buone pratiche

A ritirare il premio a Pesaro, in occasione del CaterRaduno 2023, è sono state le assessore Barbara Catalani e Mirjam Giorgieri per Energia all Spina e per Next Ilva



Follonica: C'è anche Follonica tra le città che hanno preso parte al CaterRaduno 2023 di Pesaro. Nella sala della Repubblica del Teatro Rossini, la Rete dei Comuni Sostenibili ha ospitato i racconti delle buone pratiche portate dai comuni italiani aderenti all’associazione, all’interno della manifestazione organizzata dalla celebre trasmissione di Radio 2, Caterpillar.

Lo scopo è stato mettere l’accento sul lato pratico e concreto degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Una novità che la Rete dei Comuni Sostenibili ha deciso di presentare al CaterRaduno 2023 di Pesaro è l’istituzione di un nuovo riconoscimento: la Bandiera delle Buone Pratiche Sostenibili. La ricevono i comuni che hanno partecipato al progetto Comuni Sostenibili On the road e a chi si contraddistingue per le “best practices” realizzate nei rispettivi territori, e Follonica è tra questi. A ritirare il premio sono state le assessore Barbara Catalani e Mirjam Giorgieri per Energia all Spina e per Next Ilva. Il progetto Energia alla Spina è nato per aiutare le cittadine e i cittadini a sostenere il caro bollette e prevede lo stanziamento di un contributo per l'acquisto di impianti fotovoltaici. L’installazione di un impianto fotovoltaico tradizionale non è infatti alla portata di tutti, e così l’Amministrazione Comunale di Follonica, con l’intento di dare impulso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha voluto costituire un fondo destinato all’erogazione di contributi per la parziale copertura della spesa di acquisto di sistemi microfotovoltaici plug&play. Next Ilva è invece il progetto che ridisegna l'Ilva. Grazie a questo progetto, Follonica è il primo Comune tra i dieci che la Regione Toscana ha ritenuto finanziabili per l’utilizzo dei fondi europei della programmazione UE 2021-2027.

«Siamo felici di ricevere questo importante riconoscimento – commentano le due assessore – La Rete dei Comuni Sostenibili è uno strumento per migliorare costantemente, e Follonica si sta impegnando molto in questo senso. Le buone pratiche sono strumenti per avviare percorsi generativi di sostenibilità. Inoltre Follonica è stata scelta come "cavia" per la guida della rete e siamo molto orgogliose di questo».

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni e province italiane e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e in sinergia con il Joint Research Centre della Commissione europea. Nel primo anno e mezzo di attività hanno aderito quasi 90 comuni e città ed è in costante espansione con oltre 300 manifestazioni d’interesse.