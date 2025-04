A Follonica arriva l'Ufficio Turismo: il nuovo servizio in municipio

Nel Piano del fabbisogno del personale è infatti prevista l'assunzione di un dipendente dedicato

Follonica: Arriva l'Ufficio Turismo. E' questa un'altra novità che presto sarà apportata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani. La giunta ha infatti approvato il Piano del fabbisogno del personale e ha pianificato l'assunzione di un dipendente da dedicare proprio a questo nuovo servizio.

“E' chiaro – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani, l'assessore al Turismo Stefano Boscaglia e l'assessore al Personale e vicesindaco Danilo Baietti – che una città come Follonica non può permettersi di non avere un Ufficio turismo dedicato. Il rischio è di perdere tante nuove opportunità utili al territorio, soprattutto indispensabili per lo sviluppo di nuove strategie. Per questo abbiamo pensato di dotare il municipio di un servizio appositamente pensato, che sia di riferimento anche per le tante attività che fanno parte e ruotano attorno al settore, che a Follonica sono ovviamente tante”.

L'Ufficio Turismo, oltre a collaborare con gli altri uffici interni, avrà il compito di rapportarsi anche con gli Enti esterni interessati alla materia. “Primi tra tutti – continua Boscaglia – anche gli altri Comuni, così come la Regione Toscana e tutti gli altri partner degli Ambiti turistici. Non appena l'Ufficio turismo sarà strutturato, presenteremo il nuovo servizio alla città”.

“Il Piano del fabbisogno – tra le altre cose - prevede anche di potenziare il settore lavori pubblici, l'assunzione di un agente della Polizia municipale, una nuova assunzione per la biblioteca”, conclude Baietti.