A Follonica arriva il “bike-sharing”

In occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile l'Amministrazione comunale ha dato il via alla sperimentazione del servizio. Una Bike Station si trova in piazza a Mare e un'altra al Parco Centrale. Ecco tutte le tariffe



Follonica: Finale in bellezza della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile appena trascorsa: il Comune di Follonica ha dato il via al nuovo servizio di Bike Sharing che si inserisce a pieno titolo tra le diverse politiche dirette a favorire un turismo ed in generale una mobilità sostenibile e un uso del territorio improntato al più basso consumo di energie e al minimo impatto ambientale.

Una Bike Station si trova in piazza a Mare e un'altra al Parco Centrale. In questo modo il Comune di Follonica ha recepito le linee di indirizzo europee, nazionali e regionali in tema di sviluppo sostenibile aderendo volontariamente a regolamenti specifici di gestione ambientale.

«Stiamo lavorando per introdurre sempre più una nuova cultura dello spostamento – dice l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – inizialmente più difficile da metabolizzare ma che via via sta divenuto patrimonio di tutti i follonichesi. Un aspetto che mi preme sottolineare è l'impatto ambientale che questo cambiamento determina: l'obiettivo è come sempre risparmiare Co2. Questo è solo l’avvio del progetto, le postazioni saranno presto implementate».

Come funziona?

Il nuovo sistema di bike-sharing si utilizza tramite l'App BicinCittà, scaricabile sullo smartphone per predisporre abbonamenti giornalieri o settimanali. Il servizio sarà attivato, in via sperimentale, tutti i giorni fino al 30 novembre, dalle 7 alle 23.

Gli abbonamenti:

Si può scegliere tra la ricarica mensile, che costa 30 euro, la settimanale ricaricabile, che costa 10 euro, e la giornaliera, a 5 euro, con 6 ore di noleggio incluse, anche non consecutive, nel periodo di validità.

Il piano tariffario è definito come segue:

Soltanto se il noleggio dura più di 30 minuti si applicano le seguenti tariffe.

Per le biciclette a pedalata classica:

90 centesimi per la seconda mezz’ora o frazione, 1,50 euro per la terza mezz’ora o frazione, 2 euro per le mezze ore o frazioni successive.

Gli abbonamenti sono acquistabili tramite l'App BicinCittà utilizzando il proprio smartphone per il prelievo e la riconsegna della bicicletta, senza ricevere la tessera fisica, in tal caso l’utente sarà titolare solo di una tessera ‘virtuale’, oppure tramite piattaforma e-commerce, in tal caso all’utente sarà rilasciata una smartcard numerata progressivamente che consente di prelevare la bicicletta.