A Festambiente ancora pochi giorni per donare ecoconfezioni solidali e sostenibili

Rispescia: Presso la sede nazionale di Legambiente che trova casa in Maremma, a Rispescia, in località ENAOLI, la maratona di solidarietà natalizia a sostegno delle bambine e dei bambini di Chernobyl sta per giungere al termine. Un appuntamento, quello con l’ecoNatale di Legambiente, immancabile. Anche quest’anno, sono stati moltissimi i cittadini, le aziende, le istituzioni e le realtà del terzo settore che, hanno deciso di stare dalla parte della solidarietà e di tendere una mano alle bambine e ai bambini che tutt’oggi vivono nelle zone contaminate della Bielorussia.

Ancora per qualche giorno, recandosi presso la sede di Festambiente a Rispescia (Gr) in località ENAOLI, sarà possibile acquistare eco-confezioni di varie tipologie e prezzi piene di cibo buono, sano e sostenibile. Un’iniziativa che da oltre un decennio dona speranza a chi è costretto a subire le conseguenze del fall-out radioattivo del 26 aprile del 1986, quando la centrale di Chernobyl segnò le esistenze di intere generazioni. Certificate PEFC e realizzate grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Scatolifici, le eco-confezioni sono doni all’insegna della solidarietà e della sostenibilità dal campo alla tavola. Le composizioni ancora disponibili sono consultabili sul sito www.festambiente.it/econatale. Per le prenotazioni è sufficiente scrivere una mail a info@festambiente.ito chiamare il numero 0564487711 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00). Le eco-confezioni sono realizzate con il contributo di: Alce Nero, Altromercato, Andriani, Azienda Albamarina, Azienda Alessandra, Azienda Cirene, Azienda Feudi di Guagnano, Azienda Agricola Lotti, Azienda Agricola Piano B, Azienda Possa, Az. Agr. San Salvatore, Azienda Villa Simone, Badia a Coltibuono, Bio Cantina Orsogna, Bonifiche Ferraresi, Cantina vini di maremma, Carioni, Conapi Mielizia, Fairtrade, Fattoria Mantellassi, Fontuccia, Frantoio Franci, Fratelli Rovero, Good Land, La Cura, La Selva, La Spinosa, Latte Maremma, Le logge, Libera terra, Molino Naldoni, No cap, Olma, Pasetti vini, Perlage, Poderi Borselli, Rigoni di asiago, Riso Maremma, Rossi Novaro, Salcheto, Sibilla di Norcia, Terra Orti, Vignaioli di scansano, Vozzi vini Seguici



