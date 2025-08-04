A Festambiente 2025 tornano Ecomercato e Bottega del gusto

Consumo consapevole, solidarietà e sapori del territorio per un futuro più sostenibile

Grosseto: All’interno di Festambiente 2025, il festival nazionale di Legambiente in programma a Rispescia (GR), tornano due degli spazi più attesi e amati dal pubblico: l’Ecomercato e la Bottega del gusto. Aree interamente dedicate al consumo consapevole, alla solidarietà e alla promozione di stili di vita rispettosi dell’ambiente, delle persone e del territorio.

Protagonisti assoluti saranno i prodotti biologici, artigianali e sostenibili, selezionati con cura per raccontare una nuova economia basata su qualità, trasparenza e responsabilità. Dal meglio della tradizione enogastronomica maremmana, alle eccellenze del biologico italiano, fino a cosmetici naturali, articoli di cartoleria ecologica, detergenti eco-friendly e oggetti di artigianato locale. A rendere l’ecomercato di Legambiente ancora più vario e interessante contribuiscono i prodotti del commercio equo e solidale Fair Trade, insieme alle creazioni di artigianato solidale provenienti dalla Palestina.

In vendita anche i gadget ecosostenibili di Festambiente, come il bicchiere riutilizzabile del festival e le magliette di Legambiente, simboli concreti di un impegno che continua nel tempo.

Tutti gli acquisti effettuati nell’Ecomercato contribuiranno a sostenere il “Progetto Rugiada” di Legambiente, che da anni offre accoglienza e supporto ai bambini bielorussi ancora colpiti dalle conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl.

“L’Ecomercato e la Bottega del gusto rappresentano una scelta concreta per chi vuole vivere e promuovere un modello di economia circolare, solidale e sostenibile – dichiara Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente. Ogni prodotto racconta una storia di rispetto per l’ambiente, giustizia sociale e valorizzazione dei territori. Acquistare qui significa dare forza a un modello virtuoso che unisce qualità, sostenibilità e impegno civile.”

L'Ecomercato e la Bottega del gusto vi aspettano a Festambiente 2025: per scegliere ogni giorno il cambiamento, a partire dalla spesa. Tutto il programma su www.festambiente.it.



