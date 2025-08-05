A Festambiente 2025 torna il padiglione “Rinnovabili in Campo” con focus sull’agrivoltaico

A Rispescia dal 6 al 10 agosto, il padiglione dedicato all’incontro tra agricoltura ed energia pulita torna a puntare sull’agrivoltaico come leva per la transizione ecologica

Rispescia: Anche nell’edizione 2025 di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che si svolgerà a Rispescia dal 6 al 10 agosto, trova spazio il padiglione “Rinnovabili in Campo”, interamente dedicato al rapporto tra energie rinnovabili e agricoltura. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta l’agrivoltaico, una delle tecnologie più promettenti per coniugare la produzione agricola con quella energetica, favorendo la transizione ecologica delle aree rurali.

Il padiglione sarà un’occasione per discutere il ruolo dell’agrivoltaico come strumento concreto per affrontare la crisi climatica e quella agricola. Questa tecnologia permette l’installazione di impianti fotovoltaici in modo compatibile con l’attività agricola, senza sottrarre suolo coltivabile. Si tratta di un modello innovativo che permette di produrre energia solare mantenendo attive le coltivazioni e l’allevamento e garantendo al tempo stesso una maggiore efficienza idrica, grazie all’ombreggiatura parziale generata dai pannelli.

Secondo Legambiente, è fondamentale promuovere modelli energetici capaci di integrare le esigenze ambientali ed economiche delle comunità agricole. Lo ribadisce anche Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale dell’associazione: “Anche nel 2025 al centro del nostro festival c’è l’agrivoltaico: vogliamo dimostrare che agricoltura ed energia da fonti rinnovabili non sono in contraddizione, ma possono convivere e diventare alleate. Il padiglione ‘Rinnovabili in Campo’ è l’occasione per mostrare tecnologie all’avanguardia che trasformano il settore agricolo, rendendolo sostenibile, innovativo e strategico per la transizione energetica.”

Il festival ospiterà momenti di confronto tra aziende, esperti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni, per discutere normative, opportunità e scenari futuri. Saranno presenti diverse realtà impegnate nei settori dell’energia rinnovabile, che metteranno a disposizione competenze ed esperienze per promuovere un approccio integrato tra agricoltura ed energia pulita.

Il progetto “Rinnovabili in Campo” si conferma così come uno spazio di approfondimento e proposta, pensato per chi opera nel settore agricolo e per chi guarda alla transizione energetica come un’opportunità concreta di innovazione, sviluppo sostenibile e tutela del territorio.

Programma completo su www.festambiente.it.

Sono partner: BF Energy, Blunova, Caviro, Gamian Consulting, Renexia, Sorgenia, Studio Consolini.