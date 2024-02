A Coop Amiatina parte la raccolta di bottiglie PET

In questi giorni vengono istallati gli ecocompattatori in prossimità di alcuni supermercati per il recupero e il riciclo delle bottiglie di plastica. I Soci possono accumulare punti.



Santa Fiora: È stato inaugurato questa mattina l'ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in PET alla presenza di Vincenzo Fazzi Presidente di Coop Amiatina, di Federico Balocchi Sindaco del Comune di Santa Fiora e di Maurizio Cenni Presidente Sezione soci Coop Santa Fiora. Queste macchine vengono installate con obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l'abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica una seconda vita, stimolando una cultura del riciclo anche attraverso meccanismi premianti come il punto del catalogo per ogni bottiglia conferita.





L’importanza di questo posizionamento è testimoniato dalla presenza di Miriam Gazzano Responsabile Commerciale di Ripet “Oggi sono attivi gli ecocompattatori posizionati a Paganico, Castelnuovo Berardenga e Santa Fiora. Nei prossimi giorni sarà attivato ad Arcidosso, a seguire saranno posizionati a Piancastagnaio e Castel del Piano e stiamo valutando altri posizionamenti in collaborazione con Coop Amiatina.”





Per incentivare l’attenzione all’ambiente, a Santa Fiora, come in altri negozi, sono stati posizionati i bidoni per la raccolta degli oli esausti. “Per le provincie di Siena e Grosseto, laddove non è direttamente l’Amministrazione Comunale a fornire il servizio di raccolta, ci stiamo attivando con la ditta Calussi di Grosseto per collocare i bidoni in prossimità dei nostri negozi” le parole di Cristina Renai Responsabile Politiche Sociali di Coop Amiatina “siamo anche in contatto con la ditta Eco Rec di Montescudaio per attivare lo stesso servizio nelle provincie di Viterbo e Pisa.”





Sempre nell’ottica di una sostenibilità ambientale Coop Unione Amiatina sta concedendo i propri spazi nei parcheggi alla Società Ricarica per posizionare le colonnine di ricarica delle auto elettriche. A Santa Fiora è stata posizionata la prima colonnina da alcuni anni, di recente evidenziata attraverso una maggiore comunicazione visiva. “L’obiettivo è di avere entro Pasqua sei colonnine attive in prossimità dei negozi di Coop Amiatina” queste le parole di Ugo Salvoni Project Manager di Ricarica presente a Santa Fiora.