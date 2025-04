A Confindustria Toscana ud si parla di export e dazi con il sottosegretario Giorgio Silli

L'incontro si terrà aartedì 29 aprile l’incontro presso la sede di Arezzo degli Industriali

Arezzo: L’Onorevole Giorgio Silli (Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale) sarà ad Arezzo martedì 29 aprile alle ore 15 per incontrare gli industriali aretini presso la loro sede (Via Roma 2).

L’evento, organizzato con la collaborazione del Vice Sindaco di Arezzo Lucia Tanti, sarà l’occasione per un confronto sul futuro dell'export e sul posizionamento delle imprese italiane in relazione ai nuovi e complessi scenari politici internazionali e a possibili nuovi mercati.

“Arezzo è la seconda provincia toscana per fatturato proveniente da attività di export (dati Istat); la vocazione alle esportazioni delle nostre imprese è una caratteristica estremamente positiva ma che di fatto le rende più esposte, specialmente in un periodo di forte instabilità geopolitica e di guerre commerciali come quello che stiamo attraversando – dice Alessandro Tarquini, Direttore di Confindustria Toscana Sud – da un’elaborazione del Sole 24Ore su dati Istat e Prometeia pubblicata un mese fa, che ha messo a confronto i valori 2024 di export e PIL delle province italiane, per analizzare quelle in cui le esportazioni incidono maggiormente, la nostra città figura addirittura al primo posto della classifica nazionale. L’incontro con l’Onorevole Silli, Sottosegretario toscano del Governo in un Ministero così rilevante, sarà utile per capire la strategia governativa nel contesto europeo e mondiale e le aperture verso possibili nuovi mercati. L’appuntamento avrà anche un focus sul distretto orafo aretino che, con circa 1.200 imprese e 8.500 addetti, costituisce il più importante distretto orafo d'Europa”.

"Per noi il Comune gioca uno specifico ruolo di "sindacato" del territorio e delle imprese e cio' in particolare in questa fase delicata per la politica economica alla luce di possibili nuovi scenari internazionali. Da qui la necessità di rafforzare alleanze e strategie con il Governo nazionale che vuole essere sempre di più' vicino ad Arezzo. Ringraziamo l'On. Silli che si è reso disponibile ad un incontro operativo e fattivo con le nostre imprese che rappresentano un patrimonio imprescindibile per Arezzo e la Toscana" cosi' Alessandro Ghinelli Sindaco di Arezzo e Lucia Tanti, Vicesindaco.