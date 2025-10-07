A Civita Castellana focus su “Patriottismo costituzionale e democrazia partecipativa” con l’associazione culturale Giorgio La Pira

Civita Castellana: Si rinnova, il prossimo 25 ottobre, il consolidato appuntamento con gli importanti convegni organizzati dall’associazione Giorgio La Pira presso la Sala Conferenze della Curia vescovile di Civita Castellana .

Il nuovo tema che sarà affrontato, a partire dalle 17, è come sempre di stringente attualità e concerne il rapporto tra “Patriottismo costituzionale e democrazia partecipativa”. Il concetto di patriottismo costituzionale, inteso come attaccamento ai valori fondamentali di una costituzione democratica, trova nella partecipazione politica, oggi in crisi per diversi fattori, tra cui il mutato ruolo dei partiti, l’humus più adatto per la sua espressione, attuandosi attraverso un ruolo attivo dei cittadini perseguito con il dibattito.

La democrazia partecipativa, infatti, amplia il coinvolgimento civico che può rafforzare il consenso sui valori costituzionali. Alla base della riflessione, gli importanti contributi forniti da autorevoli esponenti della cultura a livello nazionale, accademici e costituzionalisti di rilievo. Il convegno intende implementare il dibattito scientifico e culturale sul tema del patriottismo costituzionale, ancora poco sviluppato in Italia, inteso, prima di tutto, come attaccamento ai valori fondanti del patto costituzionale e ad una loro difesa da tentativi di alterazione tramite proposte di revisione non in linea con lo spirito della Costituzione.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti di indirizzo e dall’ introduzione di Emilio Corteselli, presidente dell’associazione culturale nazione "Giorgio La Pira" Seguiranno poi le relazioni del prof. Carlo Bersani, dell’Università di Cassino: “Patriottismo senza Costituzione: può esistere un "patriottismo costituzionale" europeo ?”.

A seguire il prof. Giovanni Bianco, dell’Università di Sassari svilupperà il concetto di “Patriottismo costituzionale come "resistenza democratica" (1978-2025), il prof.Giulio Conticelli dell’Università di Firenze con “Patrie e patriottismo costituzionale in Giorgio La Pira”, il Prof.Matteo Cosulich dell’Università di Trento “Il patriottismo costituzionale quale inveramento della democrazia partecipativa, il prof.Alexander Hobel dell’Università di Sassari “Pro o contro la Costituzione. Forze sociali, partiti, apparati (1948-1978)”, la prof.ssa Giovanna Montella (Università di Roma "La Sapienza") “Cosa resta della Repubblica democratica? Patriottismo democratico e governo dei

Patriottardi”.

L’appuntamento è alle 17 presso la Curia vescovile di Civita Castellana .



