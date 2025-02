A Cinigiano spettacolo teatrale con i volontari de La Farfalla

In programma sabato 8 febbraio (dalle ore 18) presso il Teatro comunale

Cinigiano: Sabato 8 febbraio, al Teatro comunale, una serata ricca di emozioni tra teatro e musica organizzata dall'Amministrazione comunale di Cinigiano. Un doppio appuntamento da non perdere: alle ore 18 la commedia della compagnia amatoriale "Attori per sbaglio", composta dai volontari de La Farfalla - Cure Palliative - ODV , e alle ore 21 il terzo concerto del Cinigiano Blues Festival , con un imperdibile omaggio a Bob Dylan.

Tra i due eventi, alle ore 20 nella saletta del teatro, si terrà l'apericena Wine Dinner&Blues (al costo di 10 euro) organizzata dalla Contrada Molino (Ass. Pro Loco Cinigiano).

La commedia

Alle ore 18 sarà rappresentata la commedia per grandi e piccini "La maledizione della banana di Giada", scritta da Tommaso Fagan e Matteo Savonarola e messa in scena dalla compagnia teatrale "Attori per sbaglio". Un divertente spettacolo per tutta la famiglia, con ingresso a offerta libera. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione La Farfalla - Cure Palliative ODV .

L'evento è organizzato in collaborazione con le Misericordie del comune.

Il concerto

La serata proseguirà con il Cinigiano Blues Festival. Alle 21:00, gli Appennine Americoustics saliranno sul palco con DESIDERIO SULLE PISTE . A cinquant'anni dalla pubblicazione di Blood on the Tracks e Desire e in concomitanza con l'uscita dell'atteso film, la band celebra i leggendari lavori di Bob Dylan con un concerto che ripropone i brani più iconici, attraverso riletture e traduzioni originali.

Tiziano Mazzoni - voce e chitarra acustica / Andrea Marianelli - basso / Marco Soldaini - batteria / Luigi Giuliani - violino / Francesco Bocciardi - chitarra - lap steel / Ospite speciale Mascia Anguillesi - voce

Gradita prenotazione per il concerto al n. Whatsapp 334 6552360 - info@cinigianobluesfestival.it

Ingresso € 5 (gratuito per i minori di 18 anni)