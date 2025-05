A cena con la compagnia teatrale i Li Bindoli all'Hotel Baia d'Argento

Argentario: Si, venerdì 16 maggio sera al bellissimo Hotel Baia d'Argento si cenerà con i Li Bindoli a Porto Santo Stefano e Artemare Club sarà presente con due delle donne del noto sodalizio. Durante la cena, fra una portata e l’altra, alcuni dei più noti attori della famosa compagnia teatrale santostefanese allieteranno i commensali con 4 interventi - piccoli sketch raccontando la storia di una famiglia di una volta, quando si facevano le schiacce di Pasqua in casa e si andavano a infornare al “forno”, tempi in cui si sentiva per i vicoli il profumo dell’anice e dell’anisetta, così un capofamiglia insieme alla figlia, approfittando dell’assenza della moglie mamma, si mettono a “intrugliare” gli ingredienti per modificare leggermente la vecchia ricetta della nonna, per ad offrire la schiaccia ad una persona speciale, il presunto fidanzato della figlia, da far conoscere ai genitori per far avvenire così il parentato, simpaticamente detto alla santostefanese il “parapacchio”.

Sicuramente risate a non finire come sempre con i Li Bindoli che recitano in vernacoliere santostefanese, degustando le tante portare dell'eccellente ristorazione dell'Hotel Baia d'Argento. Serata indimenticabile all'Argentario, parola di Artemare Club!