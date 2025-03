A Cecina giornata della donna

"Un calendario comune, che rappresenta la volontà di fare squadra tra Amministrazione, associazioni, cittadini, per diffondere la cultura della parità dei diritti, la capacità di fare squadra da parte delle donne nella cultura, nelle tematiche sociosanitarie, nel cambiare l’immagine della città”.

Cecina: L’assessora alle Pari Opportunità Simona Salvadori presenta il programma di iniziative promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a cura di associazioni e realtà del territorio in collaborazione con il Comune. “Grazie a tutte coloro che hanno fatto proprio questo nostro obiettivo e che hanno aderito con entusiasmo, a partire dalla presidente della Commissione Cultura Francesca Lubello. La Festa della Donna è proprio questo".

Tutte le iniziative in programma

​Domenica 2 marzo Run Like a dancer

Balla e Snella Cecina propone una camminata benefica alternata a sessioni di ballo, adatta a tutte le età. Il ricavato andrà all'associazione Fibrosi Cistica. Ore 9.00 - Ritrovo parcheggio in via Aldo Moro

Venerdì 7 marzo I tumori della donna: prevenzione diagnosi e terapia

Convegno a cura di FIDAPA e BPW Italy. Ore 17.30 Auditorium Altero Matteoli in Via Verdi

Sabato 8 marzo Il personaggio della Fata Turchina in Pinocchio di Collodi

​L'impegno culturale ed educativo di Carlo Collodi, per l'emancipazione delle donne e delle giovani generazioni. A cura dell'autrice Monica Pacchini. In collaborazione con Unitre. Ore 10.30 - Palazzetto dei Congressi piazza Guerrazzi (ingresso libero)

Sabato 8 marzo Io sono Anna: io, Anna Kuliscioff, rivoluzionaria, dutura, femminista, paladina dei lavoratori, impegnata nella politica, racconto la mia storia

Recital di Giuliana Nuvoli. A cura di Unitre. A seguire aperitivo offerto da Unitre Cecina. Ore 17.30 - Foyer Teatro comunale De Filippo, via Vico 1 (ingresso libero)

Sabato 8 marzo PERFORMANCE - Un’idea di libertà, storie di ragazze che hanno cambiato il mondo

A cura di: ANPI, Mestizaje e Campus del Cambiamento In collaborazione con: Centro Studi Danza e Spettacolo di Amanda Modesti. Ore 18.30 - Piazza Guerrazzi

Domenica 9 marzo Resilienza, Resistenza e Rivoluzione femminile in percorsi di emancipazione

Conversazione tra Gilda Esposito (Master in Gender Studies, progetti di cooperazione in Asia e di innovazione sociale in Africa e America Latina) e Fabiana Cioni (fotografa, attivista per i diritti delle donne in medio Oriente, PhD in Architettura Città e Design-Iuav di Venezia). A Cura di Circolo Alba, Coop Arcobaleno e Centro antiviolenza Valli Etrusche. Ore 18 - Teatro comunale De Filippo, via Vico 1. A seguire aperitivo offerto

Domenica 9 marzo “Sputiamo su Hegel” con Cecilia Bertini, Sara Macheda, Margherita Nardo e Sofia Vanni

Di Geometria delle Nuvole/DOG's. Regia di Ilaria Fontanelli con musiche originali di Davide Lelli. Ore 21 - Teatro Comunale De Filippo, via Vico 1

Martedì 11 marzo “L’indomabile forza delle donne”

Excursus storico attraverso 10 personaggi femminili da Antigone a Marie Curie. Relatrice Professoressa Giuliana Nuvoli. A cura di Soroptimist Club Costa Etrusca. Ore 17.30 - Foyer Teatro comunale De Filippo, via Vico 1

Mercoledì 12 marzo Donne e migrazione: Medea in arteterapia con proiezione

Relatrice professoressa Franca Frittelli dell’Ass. La Torre. Dalle 17 alle 19 - Biblioteca comunale - Sala D. Alighieri

Dall’8 marzo al 6 aprile CurAzioni, esperienze di cura

Mostra fotografica e installazioni di Natalia Saurin artista visiva e fotografa. Dalle 17 alle 20, chiusa il lunedì - Centro espositivo comunale piazza Guerrazzi (ingresso libero)

Mercoledì 12 marzo - Intitolazione ponti a due donne Ore 9.30 Ponte di via Volterra | Ore 11.30 Ponte di via Aurelia