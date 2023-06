A Castiglione torna la Ztl serale

Castiglione della Pescaia: Sabato 24 giugno prenderà il via la zona a traffico limitato serale a Castiglione della Pescaia che terminerà il 10 settembre e prevede alcune novità rispetto allo scorso anno sia nell’orario, che nelle modalità d’accesso.



Nel 2022 il Comando di Polizia municipale ha riscontrato un’entità del transito pedonale fortemente differenziato nelle diverse zone della ztl e per quest’anno ha proposto alla Giunta municipale una suddivisione (A e B) che permetterà in quelle strade a minor transito di passanti il libero accesso a motocicli e ciclomotori per arrivare agli stalli di sosta.

Da questo fine settimana fino al 31 luglio e dal 1 al 10 settembre, la zona a traffico limitato sarà operativa dalla domenica al giovedì dalle ore 20:30 fino alle 00:30, mentre il venerdì ed il sabato e per tutto il mese di agosto sarà dalle ore 20:30 all’1:00.

Entrando nel dettaglio, nei parcheggi di via Roma e piazza Pascoli, nei periodi temporali della ztl serale, viene sospesa la sosta ed il pagamento e nella “Zona A” di via Vittorio Veneto intersezione con via del Mare fino a via Colombo, intersezione con Vicolo Secondo di piazza Pascoli, entrerà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli non autorizzati. Tornano in funzione le 2 barriere antisfondamento “dissuasori a scomparsa” nella corsia di marcia direzione centro in via Veneto, da dove il traffico locale dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Mazzini. Gli altri veicoli, compreso la linea urbana del Tpl, saranno deviati su piazza Gramsci, mentre quelli che vorranno proseguire per Grosseto o Marina di Grosseto, percorreranno la strada di Circonvallazione Nord (Via della Pace). In piazza Orsini, via Roma, via del Mare, piazza Dante ed il tratto di Corso della Libertà (tra piazza Orsini e piazza Dante) è istituito il divieto di transito e sosta, con soppressione di tutti gli stalli ad esclusione di quelli riservati o assegnati alle persone diversamente abili.

Nella zona “B” della ztl castiglionese, piazza Pascoli, via Pascoli, Vicolo n. 1 e Vicolo n. 2 di piazza Pascoli, via Socci (dall’intersezione con via Leopardi fino a via Socci civica n. 34), via Leopardi e Vicolo n. 1 di Piazza Garibaldi, è previsto il divieto di transito a tutti gli autoveicoli non autorizzati e sono soppressi tutti gli stalli di sosta esistenti ad eccezione di quelli riservati alle persone diversamente abili, ai ciclomotori ed ai motocicli. In via Colombo, intersezione con piazza Garibaldi è prevista l’apposizione delle altre 2 barriere antisfondamento nella corsia di marcia direzione centro altezza via Colombo - via Vespucci da dove i veicoli provenienti da quella strada che vogliono raggiungere Follonica, dovranno percorrere via Ponte Giorgini, compreso la linea urbana del Tpl. Anche in via Uliveto, via San Benedetto Po dall’intersezione con via Montebello e via della Libertà fino all’intersezione con via F.lli Cervi e via Uliveto saranno soppressi tutti gli stalli di sosta esistenti ad eccezione di quelli riservati alle persone diversamente abili, ai ciclomotori ed ai motocicli.

«Attraverso un efficace confronto con il personale del Comando di Polizia municipale – spiega la sindaca Elena Nappi – abbiamo deciso di portare alcune lievi modifiche alla ztl presentata nel 2022 che ha prodotto forti benefici all’afflusso di turisti nella passeggiata serale ampliata, ma ha soprattutto garantito più sicurezza, maggiore visibilità e attrattività del nostro centro storico».

«Il gradimento da parte di castiglionesi, turisti e degli addetti all’ospitalità sull’allargamento della ztl serale – sostiene la prima cittadina – ci ha portato a riproporre la stessa formula cercando accorgimenti migliorativi».

Dal 1giugno il servizio del tpl estivo è gestito da Tiemme Spa che garantirà fino al 15 ottobre i collegamenti da e per il capoluogo, ma anche verso Punta Ala, Tirli e Rocchette. Inoltre, il venerdì, nei mesi di luglio ed agosto, con partenza alle ore 17:00 e rientro alle 20:00 si potrà giungere gratuitamente con l’autobus a Vetulonia, dove oltre visitare la frazione Etrusca si potrà ammirare la Mostra evento 2023 presente all’interno del Museo civico archeologico Isidoro Falchi, ma i bus in servizio a Castiglione della Pescaia nei mesi centrali dell’estate offriranno la stessa possibilità di raggiungere in maniera gratuita il martedì sera il Museo Casa Rossa Ximenes dove è in programma la rassegna musicale organizzata dall’amministrazione comunale “Note al chiaro di Luna” con partenza alle ore 21:00 da piazza Garibaldi e rientro alla fine dell’evento.

«E’ fondamentale – afferma la sindaca Elena Nappi – avere soluzioni alternative al traffico veicolare privato che intasa il paese nei mesi estivi e noi vogliamo agevolare castiglionesi e turisti con questi servizi. Negli anni abbiamo sperimentato con successo un’attenta politica che favorisce gli spostamenti sugli autobus. Una scelta sulla quale questa amministrazione crede fortemente e continuiamo a potenziare questo servizio facendolo conoscere attraverso mirate campagne di comunicazione e di marketing che sono state studiate in perfetta sinergia con tutto l’indotto dell’accoglienza turistica, da sempre al nostro fianco per invogliare i vacanzieri a lasciare fermo il proprio mezzo negli spazi consentiti, risparmiando così tempo prezioso da dedicare alle proprie vacanze».

«Anche quest’anno - conclude Nappi – il Comune garantirà sempre un controllo più capillare sulla movida notturna del capoluogo e della frazione di Punta Ala e lo farà avvalendosi di un servizio di guardiana condiviso e concordato con la Prefettura, la Questura e le nostre forze dell’ordine attraverso il protocollo d’intesa “Mille occhi” e siamo già operativi, in accordo con la Asl, con il servizio di guardia medica infermieristica, sia su Castiglione che sulla frazione puntalina. Il Comune offre un supporto sanitario per alleviare il lavoro dei medici di base e rendere più sereno il soggiorno ai turisti presenti sul nostro territorio».