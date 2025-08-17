A Castiglione si corre la 69° edizione del Palio marinaro

La sfida è contro la Portaccia campione uscente. Tante le novità a partire dal percorso

Castiglione della Pescaia: E’ tutto pronto per la69° edizione del Palio marinario a Castiglione della Pescaia: lo sparo di partenza alle 19, domenica 17 agosto, di fronte al Faro rosso, in mare.

Gli occhi sono puntati sulla Portaccia, campioni uscenti, che anche nella prova a cronometro della scorsa domenica sul fiume Bruna, per scegliere poi la corsia (si deciderà domenica mattina), ha confermato di essere l’equipaggio da battere, staccando nettamente il miglior tempo sui 1500 metri con una virata ai 750 metri.

Quest’anno c’è anche una novità importante, già collaudata per i palii dei giovani e donne: il percorso di gara è stato ridisegnato. Le vasche infatti sono state accorciate, non più di 600 metri ma sono state portate a 375 metri. Che comporterà una serie di virate in più, in tutto cinque. La partenza di fronte al Faro rosso e prima vasca verso Capezzolo con la prima virata entrando da sinistra verso destra. Rientro verso il Faro rosso e seconda virata,poi la terza vasca ancoraverso Capezzolo, poi quarta davanti al Faro rosso e la quinta e ultima virata verso Capezzolo, per affrontarepoi la lunga volata con l’ingresso in porto, con una boa di disimpegno da lasciare sulla sinistra.

L’arrivo di fronte al Monumento ai caduti. In tutto circa 3000 metri, qualcosa in più rispetto al passato.

Proprio domenica scorsa la prova a cronometro ha un po' svelato le condizioni degli equipaggi. Come detto la Portaccia ha staccato il miglior crono con 8’44,29 al secondo posto il Ponte con 8’56,88, al terzo il Castello con 8’57,56, al quarto laPiazza con 8’59,88 e al quinto la Marina con 9’21,91.

Le premiazioni direttamente al termine della gara nella terrazza del Monumento ai caduti.

Il Palio è stato dipinto da Patrizia Manganelli.

Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Tv9 e riproposta la prossima settimana.

EQUIPAGGI 69° EDIZIONE PALIO DELL’ASSUNTA - DOMENICA 17 AGOSTO 2025

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Filippo Temperani 2° remo Andrea Salvadori 3° remo Josè Elias Ceribelli 4° rem Andrea Lonzi. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Sara Salvadori, madrina Lara Belcari. Capitano Davide Landi. Palii vinti 21. In mare 6 successi 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023. Nel 2019 vinti anche i palii giovani e donne. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive senior 1999. (La Piazza ha fatto il triplete nel 2019, e la prima volta nel 2000. Prima il Castello nel 1997).





Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Rinaldo Moraglia, 1° remo Filippo Più 2° remo Luca Monaci 3° remo Alessio Mascelloni 4° remo Luca Roghi. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Asia Bonarini. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 13 corse, trionfatori per Castiglione nel superpalio per la 1° volta nel 2015.





Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio. Timoniere Haitam Bagari, 1° remo Matteo Cittadini 2° remo Mattia Cozzolino 3° remo Antonio Canestri 4° remo Alessio Sechi. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Giorgia Papalini. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.





Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Federico Accioli, 1° remo Tommaso Cilvanni 2° remo Simone Capitoni 3° remo Manuel Petragli 4° remo Michele Bernardini. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Ginevra Tarantino. Capitano Ferdinando Bartalucci. Palii vinti 16, mai in mare.





Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Niccolò Betti, 1° remo Sebastiano Biancalani, 2° remo Daniele Sargentini, 3° remo Fabio Giovannelli 4° remo Andrea Giardini. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Noemi Bindi. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 14. In mare 4 vittorie la prima nel 2009, 2018, 2022, 2024.



