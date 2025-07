Cultura A Castiglione della Pescaia va in scena il Palio femminile 25 luglio 2025

Le ragazze ci riprovano dopo il rinvio della scorsa domenica per il mare agitato. Il drappo dedicato a Sonia Andrei Castiglione della Pescaia: Le ragazze ci riprovano: questa domenica 27 luglio si recupera il Palio rinviato a causa del forte vento di scirocco e del mare agitato. L’edizione numero 26 dedicata a Sonia Andrei, storica presidentessa del Cvcp scomparsa quest’anno e amica dell’associazione del Palio insieme alla mamma Lina (hanno sempre cucito i drappi). Campionesse uscenti sono le vogatrici della Piazza, che hanno tutte le intenzioni di ripetersi. A contendere il drappo dipinto da Enrica Rampon sono in molte: a partire dal Castello e dal Ponte Giorgini con la Portaccia e la Marina da outsider. Anche le ragazze si cimenteranno sul nuovo percorso, che ha esordito nel Palio dei giovani,vasche è di 375 metri con tre viratee arrivo all’interno del porto di fronte al monumento ai Caduti della Patria,dopo circa 1800 metri. Il calendario del Palio di Castiglione Domenica 27 luglio - Ore 19 porto canale, partenza di fronte al Faro rosso, 26° Palio remiero femminile

Ore 19 porto canale, partenza di fronte al Faro rosso, 26° Palio remiero femminile Domenica 10 agosto - Ore 19 fiume Bruna prove cronometriche qualificazioni palio senior

Ore 19 fiume Bruna prove cronometriche qualificazioni palio senior Lunedì 14 agosto - Ore 19 Messa solenne della Madonna dell’Assunta nella chiesa di Santa Maria Goretti

Ore 19 Messa solenne della Madonna dell’Assunta nella chiesa di Santa Maria Goretti Domenica 17 agosto - Ore 19 partenza di fronte al Faro rosso, 69° Palio remiero senior

Ore 19 partenza di fronte al Faro rosso, 69° Palio remiero senior Sabato 30 agosto - Ore 18.30 partenza di fronte al Faro rosso, 34° Superpalio della Costa Maremmana EQUIPAGGI 26° EDIZIONE PALIO DONNE - 20 LUGLIO 2025 Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Elisa Tognietti, 1° remo Rebecca Iori 2° remo Emma Signori 3° remo Elisabetta Olivelli 4° remo Sofia Bennati. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Noemi Bindi. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 7. In mare 2010, 2011.



Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Ilaria Mori, 1° remo Petra Bonarini2° remo Francesca Guidetti 3° remo Siria Giuliani 4° remo Noemi Savarese. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Asia Bonarini. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 2. 2005 e 2023.



Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Martina Venturi, 1° remo Francesca Grassi 2° remo Vittoria Guerrieri3° remo Chiara Moscatelli4° remo Greta Fiorini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 8. In mare 5 vittorie 2009, 2014, 2018, 2019, 2024.



Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Alice Viti, 1° remo Marianna Sanchini2° remo Assunta Maria Bovenzi 3° remo Giuditta Bottacci 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Ginevra Tarantino. Capitano Ferdinando Bartalucci. Palii vinti 4. In mare 3 vittorie 2016 e 2017, 2022.



Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio. Timoniere Julia Reis Dos Santos, 1° remo Viola Piccardi 2° remo Marta Ciani 3° remo Alessandra Avataneo 4° remo Elisa Fondello.Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Giorgia Papalini. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 4. In mare 2012, 2013, 2015.

